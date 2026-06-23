Archivos filtrados revelan el plan de Rusia para influir en la IA y en los resultados de búsqueda

Algunos de los documentos muestran planes para crear sitios similares a Wikipedia, falsos centros de estudios y redes de contenido orientadas a influir en motores de búsqueda y modelos de inteligencia artificial con narrativas favorables al Kremlin.

Los operadores de influencia rusos lo llamaban Proyecto 2026. El plan no consistía únicamente en difundir historias fabricadas en plataformas de redes sociales. También contemplaba esfuerzos para crear un ecosistema alternativo de información.

Documentos filtrados de una agencia privada rusa revisados por Bloomberg News revelan planes para construir una extensa red de sitios de referencia al estilo de Wikipedia, medios de comunicación y falsos centros de estudios con el objetivo de moldear la forma en que las personas y los chatbots de inteligencia artificial (IA) entienden los asuntos políticos.

Los documentos de la Social Design Agency (SDA), que ha sido sancionada por Estados Unidos, Reino Unido y la Unión Europea por respaldar campañas de desinformación dirigidas por el Kremlin, muestran cómo la agencia con sede en Moscú se ha convertido en un nodo central dentro del sistema ruso de guerra cognitiva, participando en operaciones de falsa bandera y en la difusión de historias engañosas en internet.

Entre los 73 archivos filtrados hay propuestas de proyectos y capturas de pantalla de conversaciones y sitios web fechados entre mayo de 2023 y abril de 2026.

En conjunto, sugieren que los operadores de influencia rusos están ampliando sus actividades más allá de la difusión de historias falsas en redes sociales, buscando controlar las fuentes de información que sirven de base para los motores de búsqueda y los grandes modelos de lenguaje.

Fact Investigation Platform, un medio armenio especializado en desinformación, fue el primero en informar sobre parte de estos documentos.

Documentos internos de planificación describen un ambicioso esfuerzo que abarca múltiples países e idiomas para construir sitios web controlados por el Kremlin. Según los documentos, la iniciativa está diseñada para captar tráfico de búsqueda e influir en los chatbots de IA mediante información falsa sobre políticos y acontecimientos actuales.

Sitios al estilo Wikipedia

Una de las propuestas detallaba planes para crear en Armenia un sitio de referencia “clonado” de Wikipedia, que los operadores optimizarían para motores de búsqueda e incorporarían narrativas favorables a Rusia en las páginas más leídas. Según sus metadatos, la propuesta está fechada el 14 de abril, apenas dos meses antes de las elecciones del 7 de junio en ese país.

Bloomberg identificó tres sitios al estilo Wikipedia para Armenia, creados en enero y recientemente suspendidos por su proveedor de alojamiento web. A pesar de los esfuerzos rusos por difundir historias falsas sobre el primer ministro Nikol Pashinyan, este obtuvo una victoria contundente.

Otro proyecto dirigido a Alemania señalaba que se habían creado 200 mil páginas web, según un documento de planificación fechado el 15 de enero.

El texto fijaba objetivos que incluían editar 100 artículos al mes orientados a influir en los motores de búsqueda. El plan también buscaba “entrenar” seis plataformas de IA al mes mediante artículos editados.

No se revelaron los nombres de los sitios web involucrados. La Oficina Federal para la Protección de la Constitución (BfV), el servicio de inteligencia interior de Alemania, afirmó estar al tanto de la filtración, pero declinó realizar comentarios.

“Su enfoque consiste en intentar romper los motores de búsqueda inundando el espacio con contenido que hace referencias cruzadas a sus propios contenidos o narrativas”, afirmó Katerina Sedova, investigadora sénior no residente del Eurasia Center del Atlantic Council y exfuncionaria del Departamento de Estado de Estados Unidos especializada en tecnología y seguridad nacional. “Esa será su forma indirecta de infiltrarse en los chatbots y motores de búsqueda más populares”.

La mayoría de los documentos filtrados no contienen logotipos de la SDA, pero funcionarios europeos e investigadores señalaron a Bloomberg que consideran auténticos los archivos por su contenido y el estilo de las propuestas, algunas de las cuales son similares a documentos de la SDA divulgados por el Departamento de Justicia de Estados Unidos y medios europeos en 2024.

Bloomberg también utilizó datos históricos del Sistema de Nombres de Dominio (DNS) para confirmar de manera independiente la existencia de los 42 sitios web que aparecen en capturas de pantalla del sistema de gestión de contenidos de la operación, una evidencia difícil de falsificar. Casi todos estaban alojados en la misma dirección IP con base en Rusia, la cual también aparece en los documentos filtrados.

"Guerra informativa" y funcionarios

Fundada en 2002 por Ilya Gambashidze, la SDA ha trabajado para funcionarios y organismos gubernamentales rusos en lo que denomina “guerra informativa”.

El Departamento de Justicia estadounidense señaló en 2024 que la organización participaba en una “campaña persistente de influencia extranjera maliciosa” dirigida por el gobierno ruso, incluyendo esfuerzos para hacerse pasar por medios de comunicación y organismos gubernamentales. Ese mismo año, Estados Unidos sancionó a Gambashidze. La SDA no respondió a una solicitud de comentarios.

Los nuevos documentos ofrecen una visión de cómo los funcionarios rusos gestionan las llamadas “medidas activas”: campañas de desinformación y esfuerzos más amplios para desestabilizar a Occidente e influir en la opinión pública.

Muestran una operación gestionada como una firma de consultoría occidental, con énfasis en objetivos de desempeño, estudios de caso y sistemas de seguimiento de la opinión pública.

Esto representa una evolución significativa respecto de la desaparecida Internet Research Agency, la fábrica de trolls dirigida por el fallecido líder mercenario Yevgeny Prigozhin, que un denunciante describió en su momento como una organización guiada por cuotas de publicaciones en redes sociales más que por estrategias sofisticadas de segmentación.

Una figura clave en los documentos es Sofía Zakharova, funcionaria de la Dirección de Información y Comunicaciones del Kremlin, sancionada por la Unión Europea en 2024 por colaborar con la SDA.

Una hoja de cálculo con nombres de usuario y correos electrónicos incluida en los documentos muestra que en los chats era llamada Kristin Kiler, una probable referencia a Christine Keeler, la modelo británica involucrada en el escándalo Profumo a comienzos de los años sesenta, que despertó temores sobre una posible vulneración de la seguridad nacional del Reino Unido.

En los chats también se la menciona como Sofía, desempeñando aparentemente un rol de gestión relacionado con financiamiento y aprobaciones.

“Todavía estamos esperando la autorización de SVK”, escribió en un chat fechado el 24 de julio de 2024, en respuesta a solicitudes no especificadas. Las siglas probablemente hacen referencia a Sergei Vladilenovich Kiriyenko, primer jefe adjunto de gabinete del Kremlin, cuya relación con la SDA fue revelada por primera vez en las divulgaciones del Departamento de Justicia en 2024.

El portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, no respondió a una solicitud de comentarios.

Los chats parecen referirse a operadores conocidos de la agencia discutiendo protocolos de seguridad en 2024, aproximadamente en la época de la filtración anterior. Un chat del 20 de diciembre de 2024 enumera preguntas para “Ilya”, preguntando por qué tomó “notas/registros de todas las reuniones cerradas relacionadas con el proyecto internacional”.

Las revelaciones del Departamento de Justicia de septiembre de 2024 hacían referencia a actas tomadas por Gambashidze, fundador de la SDA.

Influencia en la opinión pública

Los proyectos para crear sitios de referencia en Alemania y Armenia son consistentes con los esfuerzos previos de Rusia por influir en la opinión pública en ambos países mediante la difusión de historias falsas sobre políticos en redes sociales.

Un documento sobre la propuesta armenia de la SDA detallaba planes para crear una página clonada de Wikipedia que incluiría actividades criminales fabricadas atribuidas a un destacado político.

Los editores monitorearían cuáles páginas atraían más lectores e insertarían sus propias narrativas mediante enlaces y bloques informativos. El documento señalaba que el sitio podría alcanzar 5 mil visitantes diarios durante los primeros tres meses.

Rusia ha logrado construir su propio rival de Wikipedia. Ruwiki, una enciclopedia en línea copiada de Wikipedia, comenzó a operar en 2023 y desde entonces se ha expandido a otros idiomas utilizados dentro de la Federación Rusa. A diferencia de los proyectos de la SDA, que parecen diseñados para ocultar su origen, Ruwiki es una plataforma explícitamente identificada como rusa.

Tras copiar y pegar entradas de Wikipedia aprovechando su arquitectura de código abierto, Ruwiki editó contenidos para modificar páginas sobre temas relevantes para el Kremlin.

La masacre de Bucha de 2022 en Ucrania es descrita como una “provocación”. También se eliminó contenido relacionado con el reclutamiento de prisioneros por parte de Prigozhin para combatir en Ucrania.

Otras campañas

Bloomberg encontró tres sitios web -spyurk.cyou, sevan.info y khachkar.info- alojados en la misma dirección IP y registrados en enero, que contienen páginas sobre Armenia copiadas de Wikipedia en ruso.

La página de spyurk.cyou sobre la diáspora armenia parece ser una copia de la versión en ruso de Wikipedia, de la cual se eliminaron referencias a la disolución de la Unión Soviética. Los sitios fueron suspendidos por su proveedor de internet el 9 de junio. El proveedor no respondió a solicitudes de comentarios.

La propuesta armenia de la SDA indicaba que el proyecto debía alojarse en Turquía para ocultar su origen ruso. Según los registros de dominio, el proveedor de alojamiento de spyurk.cyou era una empresa registrada en Delaware con oficinas en Turquía.

Bloomberg también encontró numerosos sitios gestionados por SNG-Media, un grupo que colabora con la SDA para promover posiciones favorables a Rusia, según un folleto filtrado de la agencia.

Estos sitios atribuyen imágenes a spyurk.cyou, aunque en realidad están disponibles en Wikipedia, Shutterstock o redes sociales. Los portales, incluido erevan.one, dirigido a Armenia, están alojados en la Federación Rusa y registrados ante Roskomnadzor, el regulador ruso de comunicaciones encargado de controlar y restringir la información en línea.

Jacob Rogers, asesor jurídico asociado de la Fundación Wikimedia, que proporciona apoyo técnico y legal a la enciclopedia, afirmó que desconocía los esfuerzos de la SDA, aunque dudó que una copia, conocida como “fork”, pudiera prosperar sin una comunidad numerosa de editores.

“Generalmente no vemos que los forks tengan éxito a largo plazo”, señaló Rogers. “Pueden capturar una instantánea de Wikipedia, pero no son capaces de mantener la información actualizada”.

Sedova, la exfuncionaria del Departamento de Estado, señaló que los chatbots de IA en inglés podrían estar mejor preparados para resistir lo que describió como un “envenenamiento de datos” ruso, aunque expresó preocupación por el riesgo de que modelos en otros idiomas resulten afectados.

“En idiomas más pequeños, los equipos de confianza y seguridad podrían no contar con suficientes especialistas humanos que dominen la lengua para impedir que fuentes manipuladoras ingresen a los datos de entrenamiento”, indicó.

Centros de estudios y desinformación

Los documentos filtrados también incluían planes para crear falsos centros de estudios con el fin de llenar internet de contenido favorable al Kremlin.

Un sitio que se presenta como el “World Center for Strategic Studies” reescribe artículos publicados en revistas reconocidas para enfatizar mensajes alineados con el Kremlin.

Uno de sus principales artículos, “European Energy Powers Pull Apart as Industrial Crisis Deepens”, resume un documento presentado en el Instituto Francés de Relaciones Internacionales y concluye que Europa enfrenta una crisis política y económica. El documento original no llega a esa conclusión.

Durante la última década, Rusia ha intentado utilizar centros de estudios y medios de comunicación como fachadas para influir en la opinión pública occidental.

En 2021, Estados Unidos impuso sanciones a la Strategic Culture Foundation (SCF), con sede en Moscú, y a otros tres medios por colaborar con agencias de inteligencia rusas en la difusión de información falsa. Reportes de 2022 revelaron que páginas de Wikipedia en múltiples idiomas, incluidos árabe, español y portugués, citaban a la SCF.

Los documentos también revelan cómo la SDA participa en el seguimiento del éxito de campañas de desinformación que Bloomberg ha atribuido a una operación rusa conocida como Storm-1516.

Una evaluación de septiembre de 2025 sobre una historia fabricada que afirmaba que el presidente ucraniano Volodymyr Zelenskiy había comprado a su madre dos departamentos en el Burj Khalifa de Dubái concluyó que la historia obtuvo 86 millones de visualizaciones, incluyendo 10 millones provenientes de 19 “contratistas del proyecto” que la compartieron.

Otra historia falsa, que sostenía que el primer ministro armenio Pashinyan había comprado una villa en Francia, alcanzó 10,6 millones de visualizaciones, según otro estudio de caso.

El documento señala que 17 “contratistas del proyecto” la difundieron en redes sociales, obteniendo 2 millones de visualizaciones, más del doble que las publicaciones que desmentían la narrativa. Un chat filtrado indicó que el éxito de la historia obligó a Pashinyan a refutar públicamente las acusaciones.

Los documentos también revelan los sistemas que la SDA utilizaba para medir visualizaciones en Europa.

La propuesta del Proyecto 2026 señalaba que se había seleccionado a un contratista para crear una base de datos capaz de rastrear 10 mil cuentas de líderes de opinión y facilitar la colocación de 2 mil mensajes en redes sociales para lo que denominaba “inyección de narrativas”.

El proyecto buscaba producir análisis mensuales sobre las “tendencias de discusión”, lo que sugiere que los operadores intentaban amplificar contenidos divisivos.

También contemplaba un plan para monitorear a 100 políticos opositores franceses y volver a publicar diariamente entre 30 y 40 de sus publicaciones.

Una captura de pantalla de un sistema de seguimiento de opinión para Francia, fechada en abril, mostraba que el grupo monitoreaba publicaciones en redes sociales de una docena de políticos y figuras públicas tanto de extrema derecha como de izquierda, registrando hashtags y temas emergentes.

Entre ellos figuraban Catherine Griset, miembro del Parlamento Europeo por el partido de derecha Reagrupamiento Nacional, y Louis Boyard, diputado del partido izquierdista La Francia Insumisa. Ninguno respondió a solicitudes de comentarios.

Bloomberg encontró evidencia de sitios de seguimiento similares creados este año para Reino Unido y Alemania. Estos portales agrupan publicaciones de influencers en torno a hashtags creados por los operadores sobre temas divisivos.