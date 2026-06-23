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Archivos filtrados revelan el plan de Rusia para influir en la IA y en los resultados de búsqueda

Algunos de los documentos muestran planes para crear sitios similares a Wikipedia, falsos centros de estudios y redes de contenido orientadas a influir en motores de búsqueda y modelos de inteligencia artificial con narrativas favorables al Kremlin.

Por: Bloomberg

Publicado: Martes 23 de junio de 2026 a las 10:30 hrs.

rusia IA Inteligencia Artificial Kremlin
<p>Foto: Bloomberg</p>

Foto: Bloomberg

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