Google invertirá US$ 9.000 millones adicionales en data centers en Estados Unidos

El dinero se destinará a la construcción de un nuevo centro de datos en el condado de Chesterfield y a la expansión de los campus ya existentes en los condados de Loudoun y Prince William, en Virginia.

Alphabet Inc., matriz de Google, invertirá US$ 9.000 millones adicionales en Virginia hasta 2026 para fortalecer la infraestructura de nube e inteligencia artificial en todo el estado, marcando la más reciente de una serie de inversiones de grandes tecnológicas en centros de datos en Estados Unidos.

El dinero se destinará a la construcción de un nuevo centro de datos en el condado de Chesterfield y a la expansión de los campus ya existentes en los condados de Loudoun y Prince William, informó la compañía este miércoles en una publicación de blog.

Una oleada de grandes compañías tecnológicas está acelerando la construcción de centros de datos en EEUU, citando la necesidad de sostener el masivo auge de la IA. También buscan demostrar que realizan inversiones a nivel doméstico, en medio de las políticas nacionalistas del Presidente Donald Trump para impulsar a EEUU al frente de la carrera global por la inteligencia artificial.

El compromiso de Google con la expansión de infraestructura de IA sigue la misma línea que otras empresas tecnológicas. Microsoft Corp., Amazon.com Inc., Alphabet y Meta Platforms Inc. se espera que gasten, en conjunto, cientos de miles de millones de dólares este año, gran parte de ellos en gastos relacionados con IA. En su último informe trimestral, Google aumentó en US$ 10.000 millones su proyección de gastos de capital anuales, llevándola a US$ 85.000 millones.

En Virginia, encender un nuevo centro de datos puede tardar hasta siete años, estado que concentra una gran cantidad de estas instalaciones. La compañía aún no se ha comprometido con una fecha para que su centro de Chesterfield entre en operación, dijo un vocero en un correo electrónico, añadiendo que normalmente estos proyectos tardan entre 18 y 24 meses en completarse. Dominion Energy Inc. será su socio energético.

Google presentó su decisión como una inversión en Virginia. También trabaja con socios locales en el estado en soluciones para la creciente demanda de capacidad energética, incluyendo programas de eficiencia e innovación. Además, el pasado 6 de agosto la empresa comprometió US$ 1.000 millones para que todos los estudiantes universitarios de Virginia tengan acceso gratuito durante un año al plan Google AI Pro y a entrenamiento en IA.

La expansión de Meta en centros de datos en zonas rurales de Luisiana costará alrededor de US$ 50.000 millones, según Trump, mientras que JPMorgan Chase & Co. y Mitsubishi UFJ Financial Group lideran un préstamo de más de US$ 22.000 millones para apoyar el plan de Vantage Data Centers de construir un gigantesco campus de centros de datos.

Los centros de datos en EEUU se han concentrado mayormente en el norte de Virginia, apodado “Data Center Alley”, desde los primeros desarrollos de la nube en los años 2000. El condado de Loudoun, el más rico del país y donde Google ya tiene dos centros de datos, está en el centro del actual auge.