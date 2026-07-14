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Loreto Bravo, directora del Instituto de Data Science UDD: “Los países del sur global deben tener sus propios modelos de IA para asegurar la continuidad si cambia el acceso”

Tras participar en el Diálogo Global sobre Gobernanza de la IA de la ONU, la investigadora dijo que la región debe avanzar en desarrollar sistemas y capacidades propias para reducir la dependencia tecnológica.

Por: Marco Zecchetto

Publicado: Miércoles 15 de julio de 2026 a las 04:00 hrs.

Inteligencia Artificial universidades Marco Zecchetto Ciencia Estados Unidos China ONU
<p>Loreto Bravo, directora del Instituto de Data Science UDD: “Los países del sur global deben tener sus propios modelos de IA para asegurar la continuidad si cambia el acceso”</p>

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