DF Lab Opinión/ Chile PotencIA: Impacto tangible
"El Estado debe abrir datos prioritarios, comprar por resultados y acelerar permisos. La academia, formar perfiles aplicados y probar en terreno. La industria, medir impacto y cofinanciar pilotos con retorno compartido. Y el ecosistema, estandarizar conectores y gobernanza de datos".
Noticias destacadas
Que la Cámara de Diputadas y Diputados aprobara en general el proyecto de ley que regula los sistemas de inteligencia artificial (IA), lo consideré una buena señal: Chile decidió hablar en serio de IA. Ahora viene lo difícil: pasar del entusiasmo a la ejecución, con metas claras y resultados auditables. Lo digo sin rodeos: si la IA no mueve la aguja en productividad, seguridad y calidad de vida en 12 o 18 meses, quedará en discurso.
Hay tres verdades incómodas, sin datos, no hay IA: los modelos pueden brillar, pero sin datasets confiables terminan siendo poesía. Talento sin certificación es azar: necesitamos perfiles que valgan en la industria. Y los pilotos eternos matan valor: después de 90 días, o se escala o se archiva.
Para que las buenas intenciones se traduzcan en impacto, propongo un plan simple de 12 meses. En los dos primeros trimestres, el foco debe estar en competencias y certificaciones: definir roles —Data, ML, Prompt, IA Product, IA Safety— y crear exámenes reconocidos por la industria. La meta: cinco mil personas certificadas en un año, 40% desde regiones.
En paralelo, se deben crear “datos con apellido”: en salud, energía, minería, educación y PYME (Pequeñas y Medianas Empresas), con contratos y trazabilidad. La meta: 10 conjuntos de datos de alto valor con licencias claras y API abiertas. Además, se necesitan sandboxes regulatorios para probar IA en diagnóstico, inspección industrial o crédito MIPYME, con al menos 15 pruebas públicas de riesgo y beneficio.
Las compras públicas deben pasar a pagar por resultados. Al mismo tiempo, las PYME apoyadas con vouchers y copilotos digitales podrían automatizar tareas como facturación o inventarios, alcanzando a 10 mil empresas en un año. Todo esto debe cuantificarse en una métrica país: productividad, tiempos de servicio, costos evitados y nuevos empleos. Meta: un aumento de 1,5 puntos porcentuales de productividad y una reducción de 30% en los tiempos de trámites críticos.
Por otro lado, en seguridad y privacidad: no entrenar con datos del cliente por defecto, retener lo mínimo y auditar sesgos. En soberanía, promover soluciones multicloud e interoperables. En equidad territorial, metas vinculantes en regiones y capacitación a mandos medios: si el jefe no usa IA, nadie la usa. Y en ética, comités con dientes, que aprueben o frenen casos de uso por riesgo real.
Cada actor tiene su parte. El Estado debe abrir datos prioritarios, comprar por resultados y acelerar permisos. La academia, formar perfiles aplicados y probar en terreno. La industria, medir impacto y cofinanciar pilotos con retorno compartido. Y el ecosistema, estandarizar conectores y gobernanza de datos.
Casos con retorno rápido ya existen: en salud, control automático de calidad y listas de espera priorizadas; en energía y minería, detección de corrosión y fugas con IA; en educación y empleo, copilotos para orientación vocacional y emparejamiento con vacantes; en gobierno digital, expedientes automatizados y resúmenes de normativa.
Chile no necesita más IA: necesita IA que pague su cuenta. Si el Estado muestra tres proyectos con retorno auditado, el mercado hará el resto. Y si fallamos, que sea rápido y barato, con aprendizaje documentado. Porque la IA no es ciencia ficción, es decidir qué automatizar, con qué datos, bajo qué riesgo y con qué contrato. Todo lo demás es humo.
Te recomendamos
ARTICULOS RELACIONADOS
Newsletters
LO MÁS LEÍDO
Cómo las gerencias legales y estudios jurídicos asumen el desafío de integrar la inteligencia artificial
Expertos del área coinciden en que esta disrupción tecnológica ya está transformando el ejercicio profesional, pero advierten que la confianza y el criterio seguirán siendo irremplazables.
Exrepresentante en Chile de una de las mayores corredoras inmobiliarias del mundo pide su quiebra
El que fuera master franquiciador de la estadounidense Century 21 apuntó a varios factores, como la baja en la demanda. “Hoy se requieren en promedio 11,4 años de ingresos para acceder a una vivienda, el doble que hace 10 años”, sostuvo.
Gestora de fondos Toesca crea un comité asesor para ejecutar el proceso de liquidación de los fondos de Sartor
La instancia estará integrada por los abogados Jaime de Larraechea y Juan León, junto a socios de la AGF y los asesores externos de crédito privado, Rodrigo Violic y Andrés Chechilnitzky,
BRANDED CONTENT
Cristián Vallejo: El perfeccionista detrás de la segunda viña más importante del mundo
Esta entrevista no es sólo para los amantes del vino, sino para todos aquellos que buscan a través de la innovación, el liderazgo, la creatividad y la paciencia dejar una huella imborrable.
Ignacio Gana: El escultor chileno que transforma emociones en arte
El reconocido escultor chileno, nos comparte su visión del arte, el proceso creativo detrás de sus obras y los desafíos de llevar la escultura contemporánea a nuevos espacios. En esta entrevista, descubrimos la inspiración y las historias que dan vida a su trabajo.
SuplementosVER MÁS
Papel Digital
Diario Financiero
Lee la edición de hoySuscríbete