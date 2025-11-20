Bci Corredor de Bolsa sube precio objetivo para SQM-B en 2026, con una recomendación "neutral" sobre acciones

Un alentador desempeño operacional del segmento litio hacia el próximo año ya estaría incorporado, en parte, en el precio de la acción, indicó la corredora en un informe.

Bci Corredor de Bolsa subió el precio objetivo 2026 para las acciones SQM-B, con una recomendación "neutral", considerando un alentador desempeño operacional del segmento litio hacia el próximo año y que ya estaría incorporado, en parte, en el valor de los títulos de la empresa.





"Recientemente, los precios del carbonato de litio grado de batería han avanzado de forma relevante, tanto al contado como futuros, descontando un mejor escenario de oferta-demanda hacia 2026 y 2027. Las acciones de las empresas productoras de litio ya habrían capturado la mayor parte de este catalizador en sus precios, aunque sería posible constatar cierta revalorización en los múltiplos de la industria dado el nuevo ciclo de precios que enfrentará", dijo Bci Corredor de Bolsa en un análisis.





, de la mano de un repunte en el precio del litio y venta de volúmenes históricos en el período .



SQM anunció el miércoles una utilidad de US$ 178,4 millones en el tercer trimestre

"Recientemente, el presidente de una productora de litio relevante a nivel global proyectó que la demanda por litio se incrementaría 30% durante 2026. Lo anterior, de la mano de una mayor demanda de sistemas de almacenamiento energético capaces de estabilizar las redes eléctricas y apoyar los centros de datos que impulsan la inteligencia artificial", dijo Bci Corredor de Bolsa.





"Por otro lado, la demanda por vehículos eléctricos sigue siendo robusta, con crecimientos del 30% a/a YTD en ventas a nivel global y en la misma magnitud en China (que representa el 60% de la venta de vehículos eléctricos a nivel mundial). Otras regiones también muestran tasas de crecimiento YTD interanual de dos dígitos", agregó.





Bci Corredor de Bolsa proyectó para 2026 ingresos de SQM a nivel consolidado por US $5.471 millones (un alza de 19,8% anual). El EBITDA ascendería a US$1.815 millones (un aumento de14,9% anual), explicado principalmente por mayores precios promedio realizados y volúmenes despachados del segmento de litio, así como por una menor contribución del segmento Potasio. La utilidad atribuible a controladores alcanzaría US$889 millones, expandiéndose 25,1% en términos anuales, según las estimaciones de la corredora.



