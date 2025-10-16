Click acá para ir directamente al contenido
Inicio DF LAB Tech & Negocios
Tech & Negocios

Reporte de la Cámara de Comercio de Santiago revela que empresas que usan IA en Chile casi se duplicaron en dos años

Según el Índice de Transformación Digital 2025, la brecha entre las PYME y las grandes compañías se acortó, y los sectores con mayor nivel de adopción son comunicaciones, servicios básicos y educación.

Por: Marco Zecchetto

Publicado: Viernes 17 de octubre de 2025 a las 04:00 hrs.

Marco Zecchetto
<p>Reporte de la Cámara de Comercio de Santiago revela que empresas que usan IA en Chile casi se duplicaron en dos años</p>

Noticias destacadas

Te recomendamos

ARTICULOS RELACIONADOS

Newsletters

LO MÁS LEÍDO

1
Economía y Política

La molestia del comercio con Boric: “Su ausencia no solo se siente como un desaire institucional. Es una señal preocupante"
2
Mercados

Bancos, aseguradoras y cooperativas suben el tono y critican la implementación del Sistema de Finanzas Abiertas
3
Economía y Política

Sergio Urzúa: “Me gustaría ver a Dorothy Pérez en la Dirección de Presupuestos”
4
Economía y Política

El oficio clave que emitió el SII para aplicar el convenio que evita la doble tributación con Estados Unidos
5
Mercados

AFP aumentan exposición a Latam tras salida de fondos acreedores y podrían retornar al directorio en 2026
6
Empresas

Grupo Luksic desactiva huelga sindical en Minera Antucoya y alcanza acuerdo con bono de $ 20 millones
7
Empresas

La venta de Minera Tres Valles desata crudo intercambio de querellas penales entre abogados chilenos y fondos europeos
8
Economía y Política

La Dipres cifra en unos US$ 150 millones cuentas por pagar vencidas del Estado
VER MÁS
VER MÁS

Inspírate con lo mejor del diseño, la arquitectura y el estilo de vida.
VER MÁS
Salud Laboral & Personas Innovación y Startups Fondos de Inversión Entre Códigos Construcción

BRANDED CONTENT

Suplementos

VER MÁS

Papel Digital

Diario Financiero

Lee la edición de hoy

Suscríbete