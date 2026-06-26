Orlando Bloom en Chile: el detrás de cámara de la campaña con Casillero del Diablo
Bloom llegó a Chile el pasado 21 de abril. Al día siguiente comenzó las grabaciones en el Centro del Vino Concha y Toro, en Pirque. Fueron jornadas extensas y contemplaron múltiples escenas. En su tiempo libre, el actor aprovechó de recorrer Santiago. Visitó el centro, el barrio Lastarria y el Parque Metropolitano.
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La búsqueda del nuevo embajador global de Casillero del Diablo comenzó en 2025, cuando el equipo global de marketing de Concha y Toro inició un proceso para encontrar a la figura que encabezaría la nueva etapa internacional de la marca. Eligieron al actor Orlando Bloom por su trayectoria mundial, ser conocido en distintas generaciones y porque su perfil, que desde la compañía definen como auténtico y sofisticado, coincidía con el que buscaban para representar a la marca.
Las conversaciones entre el equipo de Concha y Toro y los representantes de Orlando Bloom se extendieron por varios meses. La propuesta presentada al actor contemplaba protagonizar y narrar una nueva interpretación audiovisual de la leyenda de Casillero del Diablo, que constituye el eje de su nueva campaña global.
Según la empresa, desde el inicio la idea fue que el actor no sólo protagonizara una campaña, sino que se convirtiera en el rostro de la estrategia global de Casillero del Diablo. Esa posibilidad de construir una relación de largo plazo fue, de acuerdo con la compañía, el factor que permitió cerrar el acuerdo.
Con el contrato firmado, Bloom llegó a Chile el pasado 21 de abril. Al día siguiente comenzó las grabaciones en el Centro del Vino Concha y Toro, en Pirque: allí se filmó la pieza principal de la nueva campaña. Durante su visita recorrió la histórica Bodega Casillero del Diablo, conoció el lugar donde nació la leyenda de la marca, visitó los jardines y espacios patrimoniales del recinto, participó en una degustación de vinos y conoció el centro turístico.
Las jornadas de grabación fueron extensas y contemplaron múltiples escenas. La producción a cargo coordinó distintos equipos de trabajo y una planificación internacional que llevó meses.
Fuera de las grabaciones, el actor aprovechó de recorrer Santiago. Visitó el centro, el barrio Lastarria y el Parque Metropolitano. Pasó por los restaurantes Bocanáriz, Fukasawa y Casa Las Cujas. Según la empresa, uno de los paisajes que más le llamó la atención fue la Cordillera de los Andes, por su interés en el trekking y las actividades al aire libre.
La campaña será lanzada en los próximos meses en Chile, Reino Unido, Brasil, México e Irlanda, entre otros mercados.
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