Patrick Kiblisky: Las redes y negocios del único director chileno en Abra Group

Aunque nació en Chile, su familia y él se vincularon mucho con negocios en Venezuela, país donde fue parte del board de una firma de salud, Organización Rescarven. Comenzó su vida laboral en la industria bancaria en Chile, al alero del desaparecido Monex, y luego saltó a las grandes ligas de la banca de inversión de Estados Unidos, trabajando para Lehman Brothers, Credit Suisse, Smith Barney, UBS. Como experto en el mercado de deuda, Kiblisky es inversor y también funge como representante de varios accionistas que ostentan cerca del 10% de Abra Group.

Bastante vinculación con Chile tiene el grupo aéreo Abra Group, el dueño de las aerolíneas Avianca y Gol, y que acaba de anunciar un principio de acuerdo para integrar a la chilena Sky Airline a su ruedo. Y no sólo porque su alto mando ejecutivo está a cargo de chilenos, partiendo por el CEO, Adrián Neuhauser y el CFO, Manuel Irarrázaval, sino porque en el mismo directorio participa un chileno, de extremo bajo perfil, que ha desarrollado su vida en la banca de inversión internacional: Patrick Kiblisky.



En Chile y a nivel público, su nombre ha estado vinculado principalmente al fútbol, pues fue inversionista y presidente de la Sociedad Anónima Deportiva Ñublense, de Chillán (ver recuadro). Pero en su mundo más privado, la vida profesional de Kiblisky muestra una multiplicidad de negocios que lo han llevado a repartir su vida entre Venezuela, Miami, Bogotá, Londres y Santiago, y a erigirse ahora como representante de un importante grupo de inversores de América Latina en Abra.



Kiblisky es el único connacional en la mesa directiva de Abra, donde los otros ocho integrantes están repartidos entre representantes de la familia Oliveira -la fundadora de Gol-, Roberto Kriete -el empresario salvadoreño fundador de Taca-, y profesionales internacionales que representan a inversionistas y ex acreedores de Avianca. Kiblisky es uno de ellos.

Lehman Brothers, Credit Suisse, Smith Barney, UBS

Si bien es chileno, Patrick (o Patricio) Andrés Kiblisky Fried, 57 años, bien podría considerarse como un ciudadano del mundo, trilingüe nativo, pues su padre Mauricio Kiblisky -fallecido tempranamente en España- fue un alto ejecutivo bancario y vivió en Venezuela, siendo parte del grupo financiero Cavendes, lo que llevó a que Patrick Kiblisky viviera parte de su infancia en ese país.



Y aunque siempre tuvo vínculos con Chile, sus estudios los hizo en el exterior. Primero, fue Bachelor of Arts de la Universidad de Jerusalén y luego obtuvo un MBA de la Penn State University, de Pensilvania. Y de ahí vino su regreso a Chile para comenzar su vida laboral, biografía de la que se logra rastrear desde el inicio su vinculación con el mundo financiero.



Primero aterrizó bajo el paraguas de Monex, un grupo financiero fundado por Moni Ergas y que éste lideró junto a su hijo Jacques Ergas, que entre los años ‘80 y ‘90 era una casa de cambios que luego había sido transformada en agencia de valores. Kiblisky llegó a trabajar a Monex en 1993, enfocado en desarrollar un área de administración de activos extranjeros, con la compra y venta de acciones y bonos fuera de Chile.

Pero cuando vino la crisis rusa de 1998 -con el impago de su deuda soberana y la devaluación del rublo, que se dio además ya desatada la crisis asiática-, los Ergas y Kiblisky decidieron separar aguas. Monex, ya transformado en banco, fue vendido a Consorcio en 2009 -lo que fue el origen del Banco Consorcio-, mientras que Kiblisky partió a radicarse a Estados Unidos, donde desplegó una carrera en el mundo de la banca de inversión: trabajó en Lehman Brothers, luego en Credit Suisse, más tarde en Smith Barney y luego en UBS, cuatro de los mayores bancos de inversión de ese país, y en todos ellos se desempeñó como senior VP, radicado en Florida.

El salto a Avianca y a Abra Group

Esa expertise en el mercado de deuda es la que hizo que Kiblisky liderara una posición importante de inversores chilenos y latinoamericanos que invirtieron en bonos de la aerolínea Avianca. Y como luego esta firma entró en el Capítulo 11 en medio de la pandemia, estos acreedores se transformaron en inversores de Avianca, ya sea por estas deudas previas o financiado también el DIP de la aerolínea.



Así, en 2021, Kiblisky llegó al directorio de la aerolínea colombiana. Luego, en 2023, llegó a la mesa de Abra Group, ya formado este conglomerado dueño de Avianca y Gol, con aquellos inversores de Avianca que convirtieron sus acciones en el mencionado grupo.



Entendidos en la configuración de Abra Group indican que Kiblisky -quien también es accionista y no sólo representante- aglutina a un grupo importante de inversores de América Latina que ostentan en torno al 10% de Abra Group, lo que le permitió acceder al directorio de este grupo aéreo. En este grupo que votó a Kiblisky como su representante, no están los votos del también chileno Isidoro Quiroga, pues por pacto de accionista, este inversor no tiene derecho a escoger a un representante en la mesa de Abra Group.



En ese directorio de Abra Group Kiblisky coincide con Constantino de Oliveira y su familia, los fundadores de Gol (el grupo Mobi), que poseen en torno al 30% de Abra, aunque dicho porcentaje bajaría con el IPO que planea este conglomerado en Estados Unidos para 2026, unido a una deuda convertible que posee el grupo aéreo.

También hay otro antecedente de corte más social que vincula a Kiblisky con Abra. Desde su juventud, Kiblisky es cercano al CEO, Adrián Neuhauser, pues con él compartió dentro de un movimiento juvenil en el Estadio Israelita Maccabi.



De muy bajo perfil -aunque fue contactado, Kiblisky se excusó de participar para este artículo-, personas que lo conocen indican que la temprana muerte de su padre en un accidente hizo que Patrick Kiblisky, como hermano mayor, adoptara un rol paternal con los hermanos que le siguen. Estos son Allan, Anthony y Alexander. Este último es socio del animador Julián Elfenbein en la productora de televisión Chile Corto, que está detrás de programas como Show de Goles.

Negocios en Venezuela

y Colombia

En paralelo a su vida como banquero de inversión, Patrick Kiblisky se involucró en varios otros negocios en el continente. En Venezuela, desde 1996 -y hasta este año- participó en el board de Organización Rescarven, un grupo de salud que, dicen varios consultados, fue liderado por su tío Sergio Kiblisky, también ya fallecido. Radicado en Caracas, este grupo desarrolló tres clínicas en la capital de Venezuela, además de ambulancias asistenciales a domicilio, consultorios, y farmacia.



También desde 2021 Kiblisky participa en el board de RVX Management, que se define como una boutique de asesoría de inversiones en mercados emergentes, que aparece registrada ante la SEC en 2016 y cuyo chairman es Jacques Gliksberg, un empresario conocido en la industria en Chile, pues es parte de la propiedad de Nexus Chile -desde la matriz de Nexus en Estados Unidos-, que es la entidad controladora de la Isapre Nueva Masvida. También Kiblisky fue el chairman de la firma colombiana Logytech Mobile Colombia, dedicada al negocio de logística, distribución y última milla.

De Ñublense a SportsCap

Vinculado por años al fútbol, Patrick Kiblisky fue presidente durante unos 15 años de Ñublense, e inversor junto con Juan Carlos Saffie. Y hoy aparece vinculado a una sociedad de nombre SportsCap LLC, que según ha publicado prensa deportiva, contribuyó con financiamiento para la compra del club deportivo Huachipato por parte de Hernán Rosenblum. Los registros de la SEC, en Estados Unidos, muestran que Kiblisky es parte de la estructura de propiedad de SportsCap LLC, cohabitando en ella con Jacques Gliksberg y con la sociedad Nexus Partners I y con Kiblisky Consulting LLC.