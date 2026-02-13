Click acá para ir directamente al contenido
Inicio DF MAS Coffee break
Coffee break

Pedro Lea-Plaza, el abogado y amigo de Kast que llegaría a dirigir el Servicio Civil

Son cercanos desde que estudiaron en la Universidad Católica. Entonces los unió el Movimiento Gremial. Ambos militaron después en la UDI. Lea-Plaza lo acompañó también desde la creación de Republicanos. Esta es su historia.

Por: Equipo DF MAS

Publicado: Sábado 14 de febrero de 2026 a las 21:00 hrs.

Política José Antonio Kast gobierno Kast Chile
<p>Pedro Lea-Plaza, el abogado y amigo de Kast que llegaría a dirigir el Servicio Civil</p>

Noticias destacadas

Te recomendamos

ARTICULOS RELACIONADOS

LO MÁS LEÍDO

1
Coffee break

Lavín, el “lobista” de la economía chilena ante el empresariado español
2
Coffee break

El “Milagro” que se inauguró la semana pasada en Parque Tricao
3
Coffee break

El desconocido paso por la PUC de Marcelo Benítez, el CEO de Millicom, el nuevo socio de Telefónica
4
Coffee break

La exclusiva fiesta por San Valentín que organizan conocidos empresarios en la Península de Pucón
5
Por dentro

Mosa vs Cencosud: la batalla judicial por el terreno más codiciado de Puerto Varas
6
Coffee break

Quiénes son los árbitros que Chile y Bupa nominaron en litigio en el Ciadi
7
Por dentro

El negocio “de oro” de los Solari Donaggio en Brasil
8
Política

Carlos Peña sobre Kast: "Ha empleado su vida familiar como recurso político (…) Siendo así, es legítimo someter a escrutinio y a crítica la actitud que mantiene con su cónyuge en público”

Newsletters

VER MÁS
VER MÁS

Inspírate con lo mejor del diseño, la arquitectura y el estilo de vida.
VER MÁS
Entre Códigos Construcción Fondos de Inversión Innovación y Startups Laboral & Personas Salud

BRANDED CONTENT

Suplementos

VER MÁS

Publiweb

VER MÁS

Publiweb

VER MÁS

Papel Digital

Diario Financiero

Lee la edición de hoy

Suscríbete