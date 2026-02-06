Click acá para ir directamente al contenido
Al rescate de La Cartuja: el plan de las hermanas Luksic para salvar un emblema español

Todo partió en noviembre pasado en un hotel de lujo en Jerez. Dos meses después, Gabriela y Paola Luksic, junto al empresario hispano Javier Targhetta, sellaron la adquisición de la histórica Cartuja de Sevilla para evitar su desaparición. Ahora, su misión es reorganizar una firma centenaria cuyo legado se diluyó entre deudas y malos resultados. El plan es ambicioso: quintuplicar la facturación, abrir tiendas y apostar por la internacionalización.

Por: Mateo Navas

Publicado: Sábado 7 de febrero de 2026 a las 21:00 hrs.

Mateo Navas
