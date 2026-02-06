Heritage School: El colegio inspirado en el Grange que nace en Llanquihue
Fue Tomás Recart el punto de partida. El cofundador y director ejecutivo de Enseña Chile soñaba desde hacía años con crear un colegio. Uniendo distintas puntas —que conectan a la familia fundadora de Cecinas Llanquihue, al empresario dueño de la Tropera, al expresidente de The Grange School, a la arquitecta Victoria Stöhr y al padre de Recart, Víctor— darán vida a Heritage School en 2027 en Llanquihue. Un colegio inglés, laico, inserto en seis hectáreas a orillas del lago. “Es el terreno más lindo de Chile para poner un colegio. Y sin embargo, lo más lindo de este colegio no es el terreno. Es el equipo humano que está por detrás”, dice Recart.
Cuando entraron al establecimiento como sostenedores —a través de la Corporación OPTE—, este tenía el peor puntaje Simce de la Región Metropolitana. “Hoy está sobre el percentil 50”, dice Recart. “Lo subimos 100 puntos en tres años, lo ordenamos, hicimos un edificio... Hicimos muchas cosas, pero nunca fue lo que nosotros queríamos desde el punto de vista del sueño”.
Otra razón: cada vez es más difícil para las parejas jóvenes comprar una casa en Santiago, por lo que hay una tendencia a la descentralización. Y tres, Llanquihue está en el centro de Frutillar y Puerto Varas y sin embargo no cuenta con buenos colegios privados. En esas ciudades están el colegio Kopernikus de la familia Schiess, el colegio Puerto Varas, y el colegio Alemán, entre otros. “Soy ingeniero en transporte y lejos el mejor lugar para hacerlo es Llanquihue, porque además de ser central, es contraflujo: cuando todos entran a Puerto Varas o Frutillar, acá tú sales”, explica.
El Heritage School no será una filial de The Grange School —como se especula en la zona—. Pero sí es su hilo conductor, lo que tienen en común la mayoría de sus fundadores, y su inspiración.
Así llegó al nombre del químico farmacéutico Francisco Mödinger, parte de la familia que fundó Cecinas Llanquihue en 1914 y gerente de planificación y desarrollo de la compañía hasta hace un mes, cuando decidió jubilar y pasar al directorio. “Fui haciendo un seguimiento a las cosas que decía, sus valores y sus creencias. Dije ‘esta es la persona que necesitamos’”, relata el ingeniero.
De ahí contactaron a Franco Valdés, exguía de montaña y creador de Tropera, la cervecería y cadena de 9 restaurantes en Coyhaique, Puerto Varas, Frutillar y Santiago. Era un santiaguino residente en la región de Los Lagos, exalumno del Grange, y muy cercano a los Recart. “Me sumé inmediatamente porque soy un firme creyente en el potencial que tiene la cuenca del lago Llanquihue, donde me gustaría poder ayudar para que este polo de desarrollo, que es muy único en Chile, pueda aportar como le corresponde al crecimiento del país. Para eso, siempre creo que hay que partir con buenas oportunidades de educación”, comenta Valdés.
Luego convocaron a John Scott, expresidente del directorio del Grange —donde coincidió con Víctor Recart— y de la Fundación John Jackson. Scott, sobrino nieto del fundador del colegio británico, había participado también en el directorio de St. John’s School en Concepción, por lo que tenía experiencia de sobra en el rubro educativo. “Le hice el quite lo más posible porque estoy metido en muchas cosas”, confiesa riendo el empresario. “Todos mis antepasados han sido creadores: del Sporting Club de Viña, del colegio... Al final esto te tira”, cuenta al teléfono.
Scott fue quien dio con el nombre “Heritage” para el establecimiento. Todos los miembros de la junta debían presentar tres propuestas. Ninguna convencía mucho. Entonces abrió su WhatsApp y vio un mensaje de una plataforma que utiliza sobre los ancestros familiares. Se llama Heritage. “En español es el ‘legado’. Y esto es un legado porque dentro del grupo hay herederos de colonos alemanes que llegaron a la zona. Y queríamos homenajear a la gente que colonizó el sur”, cuenta. Costaba pronunciar el nombre, pero convenció.
“Esto es un proyecto full immersion in english, y no creo que haya suficiente profesor local con inglés fluido. Por ende vamos a contactar gente local, de otras ciudades de Chile y también de afuera. El sur de Chile es suficientemente atractivo para atraer a mucha gente, y ojalá el día de mañana no solamente puedan ser profesores. Si esto crece, estoy pensando en 20 años más, me gustaría que esto sea un lugar que funcione como una especie de internado para gente de todos lados del mundo: África, de Australia, Nueva Zelanda, China”, dice Recart.
El 23 de febrero los propios fundadores serán quienes harán las entrevistas a las familias que quieran postular a sus hijos. Partirán con un kínder y dos prekínder —de 25 niños cada uno— para 2027. Y postularán también familias que quieran integrarse en 2028. El valor de la mensualidad será de 14 UF —un poco más baja a los privados de la zona— y de la cuota de incorporación será de 25 UF para 2027 y para PK 2028 de 55 UF.
“El diseño parte de la premisa de lo que se requiere de una propuesta educacional de un colegio full inglés, con una mirada del mundo de la naturaleza y outdoor, que busca demostrar excelencia académica, pero también con austeridad, sustentabilidad y eficiencia energética”, explica el arquitecto.
Además hay otros edificios hitos, como la biblioteca-comedor; el assembly para el teatro, arte y música; salas de tecnología y laboratorio en el edificio senior; un pabellón de deportes y un oratorio. Como si fuera un campus. “Y por último, lo que diferencia este colegio de otro, es que hay orilla de lago, por lo que habrá una casa de bote para integrar la navegación y el agua al proyecto educacional”, explica Valle.
