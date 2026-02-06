Click acá para ir directamente al contenido
Heritage School: El colegio inspirado en el Grange que nace en Llanquihue

Fue Tomás Recart el punto de partida. El cofundador y director ejecutivo de Enseña Chile soñaba desde hacía años con crear un colegio. Uniendo distintas puntas —que conectan a la familia fundadora de Cecinas Llanquihue, al empresario dueño de la Tropera, al expresidente de The Grange School, a la arquitecta Victoria Stöhr y al padre de Recart, Víctor— darán vida a Heritage School en 2027 en Llanquihue. Un colegio inglés, laico, inserto en seis hectáreas a orillas del lago. “Es el terreno más lindo de Chile para poner un colegio. Y sin embargo, lo más lindo de este colegio no es el terreno. Es el equipo humano que está por detrás”, dice Recart.

Por: Por María Jose Gutiérrez

Publicado: Sábado 7 de febrero de 2026 a las 21:00 hrs.

