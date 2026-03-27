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La startup canadiense que desembarca en Chile a desalar agua con la energía de las olas

Las boyas desalinizadoras de Oneka en nuestro país serán las primeras en Latinoamérica en utilizar el movimiento de las olas para producir agua dulce sin necesidad de electricidad ni combustibles.

Por: Italo Sciaraffia

Publicado: Sábado 28 de marzo de 2026 a las 21:00 hrs.

<p>La startup canadiense que desembarca en Chile a desalar agua con la energía de las olas</p>

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