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Bolivia evalúa regreso al mercado global de bonos tras pausa de cuatro años

El país latinoamericano contrató a Deutsche Bank Securities y a Santander para celebrar reuniones con inversores a partir de este lunes, con el objetivo de sondear el interés por un bono en dólares de tamaño de referencia.

Por: Bloomberg.

Publicado: Lunes 4 de mayo de 2026 a las 16:28 hrs.

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<p>Bolivia evalúa regreso al mercado global de bonos tras pausa de cuatro años</p>

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