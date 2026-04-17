“Los recortes permanentes de impuestos deben ser compensados": la advertencia del FMI ante rebaja del tributo corporativo en Chile
“Esto sería importante para mantener la deuda por debajo del 45%”, declaró la subdirectora del Departamento del Hemisferio Occidental del FMI, Dora Iakova, frente a las medidas del plan de reconstrucción nacional.
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Este viernes, el director del Departamento del Hemisferio Occidental del Fondo Monetario Internacional (FMI), Nigel Chuck, abordó el panorama regional. Aunque la región comenzó el año con una base sólida y un crecimiento en potencia, los efectos de la guerra en Medio Oriente obligaron a cambiar la narrativa, con proyecciones de crecimiento de 2,3% en 2026 y 2,7% en 2027 para América Latina y el Caribe.
“Los efectos de este entorno global cambiante se sentirán de manera muy diferente en toda la región”, declaró Chuck durante la presentación del reporte. “La escala y la naturaleza del impacto dependerán en gran medida de la duración del conflicto y de las alteraciones asociadas a este”.
Las autoridades del FMI también se refirieron a la situación de reformas en Chile, específicamente a la rebaja del impuesto corporativo de 27% a 23% en el proyecto de ley de reconstrucción del actual gobierno.
Si bien aún se encuentran a la espera para saber más detalles del proyecto y planean visitar pronto Santiago, a modo general señalaron que “los recortes permanentes de impuestos deben ser compensados con medidas permanentes de recaudación de ingresos”.
“Esto sería importante para mantener la deuda por debajo del 45%”, indicó la subdirectora del Departamento del Hemisferio Occidental, Dora Iakova.
Resistir la presión
El Hemisferio Occidental logró mantener una posición estable a inicios de 2026 gracias a la capacidad de adaptación a los cambios en la política arancelaria de Estados Unidos, que permitió incluso un aumento en las exportaciones.
Sin embargo, el conflicto en Irán provocó un alza en los precios de combustibles que benefició en términos macroeconómicos a los productores de petróleo, pero también generó altos niveles de inflación donde la mayor carga recayó sobre las familias que menos pueden costearla.
Con todo, el director del Departamento del Hemisferio Occidental destacó la labor de los bancos centrales en la región, destacando que han logrado consolidar su credibilidad con expectativas de inflación ancladas.
Por esto es que las autoridades del organismo internacional hicieron un llamado importante a esperar antes de intervenir los precios.
“Nuestro mensaje a las autoridades fiscales de la región es que resistan la presión política para contener o retrasar los inevitables aumentos de los precios de alimentos y combustible que se avecinan”, indicaron, algo especialmente cierto para Sudamérica donde varios países han tomado medidas para reemplazar subsidios generalizados a los combustibles y alimentos por redes de protección social mejor diseñadas.
“Deberían usar esas redes de protección ahora”, recomendó Chuck.
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