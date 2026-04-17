Directora del FMI asegura que la entidad podría ofrecer programa de apoyo a Venezuela tras reanudación de relaciones

Kristalina Georgieva señaló que el Fondo está dispuesto a formar un equipo de expertos para colaborar con las autoridades venezolanas, pero añadió que el país se enfrenta a "un camino muy difícil" para restablecer la estabilidad macroeconómica.

El Fondo Monetario Internacional (FMI) podría ofrecer a Venezuela un programa de apoyo financiero como parte de su reanudación de las relaciones con Estados Unidos.

Así lo afirmó Kristalina Georgieva, directora gerente de la entidad, quien supeditó la ayuda a que se cumplan determinadas condiciones.

En una rueda de prensa, Georgieva declaró que el Fondo está dispuesto a formar un equipo de expertos para colaborar con las autoridades venezolanas, pero añadió que el país se enfrenta a "un camino muy difícil" para restablecer la estabilidad macroeconómica y financiera.

Tanto el FMI como Banco Mundial anunciaron por separado hace unos días la reanudación de las relaciones con Venezuela, suspendidas desde 2019 debido a problemas relacionados con el reconocimiento del gobierno.

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"Tras una pausa de siete años, nos comprometemos a colaborar activamente con Venezuela para contribuir a que el país alcance la estabilidad macroeconómica y financiera, y para que el pueblo venezolano pueda vislumbrar un futuro mejor", declaró Georgieva.

En ese contexto, la primera prioridad del FMI será analizar los datos económicos de Venezuela, una evaluación que no hace desde 2004. Por ello, el organismo ya se ha puesto en contacto con el Ministerio de Finanzas, el Banco Central y el Instituto Nacional de Estadísticas del país.

En esa línea, Georgieva también afirmó que el FMI está trabajando estrechamente con el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo para brindar un apoyo coordinado a Venezuela que potencie su impacto.

La noticia del restablecimiento del diálogo del FMI con Venezuela -tras el derrocamiento del expresidente Maduro por parte de Estados Unidos en enero-, impulsó el precio de los bonos soberanos venezolanos y de la petrolera estatal el viernes.

El bono venezolano con vencimiento en 2023 subió 4,1 centavos, hasta alcanzar los 51,25 centavos por dólar, el precio más alto desde 2017, mientras que el bono de PDVSA con vencimiento en 2021 aumentó 2,9 centavos, hasta los 47 centavos.