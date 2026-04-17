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Directora del FMI asegura que la entidad podría ofrecer programa de apoyo a Venezuela tras reanudación de relaciones

Kristalina Georgieva señaló que el Fondo está dispuesto a formar un equipo de expertos para colaborar con las autoridades venezolanas, pero añadió que el país se enfrenta a "un camino muy difícil" para restablecer la estabilidad macroeconómica.

Por: Reuters

Publicado: Viernes 17 de abril de 2026 a las 16:02 hrs.

Venezuela FMI Economía latinoamericana América Latina Delcy Rodríguez
<p>Directora del FMI asegura que la entidad podría ofrecer programa de apoyo a Venezuela tras reanudación de relaciones</p>

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