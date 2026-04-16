El FMI reanudará sus relaciones formales con el Gobierno de Venezuela
La decisión se produce tras el reconocimiento de Delcy Rodríguez como líder legítima de la nación sudamericana por parte de Estados Unidos, que además ha flexibilizado las sanciones contra el país.
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