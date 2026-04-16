El FMI reanudará sus relaciones formales con el Gobierno de Venezuela

El Fondo Monetario Internacional (FMI) reanudará la relación formal con Venezuela, lo que podría allanar el camino para que la administración interina de Delcy Rodríguez recupere acceso al financiamiento del organismo.

Una mayoría de los miembros del Fondo respaldó la medida en una encuesta que evaluó las relaciones de los países miembros con Caracas, señaló el organismo en un comunicado.

“Guiado por las opiniones de los miembros del Fondo Monetario Internacional (FMI) que representan una mayoría del poder total de voto del FMI, y en línea con la práctica de larga data, la directora gerente Kristalina Georgieva anunció hoy que el FMI está ahora tratando con el Gobierno de Venezuela, bajo la administración de la presidenta interina Delcy Rodríguez”, indicó el comunicado.

EEUU reconoció a Rodríguez como la líder legítima de Venezuela en marzo, decisión que posteriormente fue confirmada en algunos procesos judiciales en ese país relacionados con Venezuela. EEUU -que detuvo al exmandatario Nicolás Maduro en enero- es el mayor accionista del FMI, con cerca de 16% del poder de voto.

No está claro qué implicará este nuevo comienzo para Venezuela, que enfrenta restricciones de liquidez. El país perdió acceso a unos US$ 5 mil millones en reservas de Derechos Especiales de Giro en 2019, después de que el organismo emitiera una declaración de censura contra el país el año anterior. El FMI no ha realizado su revisión anual estándar de la economía venezolana -conocida como consulta del Artículo IV- desde 2004.

Aun así, Venezuela ha retomado recientemente la publicación de datos económicos clave tras años de entregas irregulares, incluyendo inflación y producto interno bruto. La administración de Rodríguez también ha estado cooperando con autoridades estadounidenses para abrir la economía del país, rico en petróleo, a inversionistas extranjeros y atraer capital hacia los sectores energético y minero.

EEUU también ha ido flexibilizando las sanciones contra el país, eliminando recientemente a Rodríguez de la lista de Nacionales Especialmente Designados del Departamento del Tesoro y levantando restricciones para operaciones con el banco central y otras entidades financieras estatales. Además, ha otorgado nuevas licencias a petroleras estadounidenses, que están ampliando su presencia en el país.