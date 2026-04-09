Presidenta del Banco Central viaja a Nueva York y Washington para asistir a reunión del FMI y exposiciones con inversionistas

Rosanna Costa asistirá a reunión del grupo regional del Banco de Pagos Internacionales (BIS) y del Fondo Monetario Internacional (FMI) y Banco Mundial.

La presidenta del Banco Central, Rosanna Costa, viajará a Estados Unidos para asistir a reuniones de organismos internacionales.

Desde la próxima semana, la autoridad monetaria asistirá en Nueva York al encuentro del grupo regional del Banco de Pagos Internacionales (BIS), Consultive Council for the Americas (CCA).

En tanto, desde el martes 14 se moverá a Washington para participar de las reuniones de primavera del Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial. Al mismo tiempo que realizará exposiciones sobre la situación macroeconómica de Chile en seminarios y reuniones con diferentes inversionistas.

Así, tiene previsto asistir a las sesiones del Comité Monetaria y Financiero del FMI, que congrega a representantes de la Junta de Gobernadores del organismo y constituye un espacio para analizar la coyuntura económica y financiera internacional, evaluar los principales riesgos globales y revisar los ejes centrales de su Agenda de Política Global.

Además, sostendrá reuniones con gobernadoras y mujeres líderes de la banca central, así como con representantes del FMI, entre ellos, el consejero financiero y director de Asuntos Monetarios y Mercados Financieros, Tobías Adrian; el consejero económico y director del Departamento de Estudios, Pierre-Olivier Gourinchas; el director del Departamento del Hemisferio Occidental, Nigel Chalk; y el equipo de la Misión para Chile, encabezado por Andrea Schaechter.

De acuerdo a lo informado por el Banco Central, estos encuentros permitirán profundizar el análisis de los temas más relevantes para la economía chilena y examinar los efectos regionales de las dinámicas globales que están configurando el escenario actual, en un contexto de mayores tensiones geopolíticas.

Para el sábado 18 se espera que asista a una reunión de Ministros de Hacienda y Presidentes de Bancos Centrales de Latinoamérica, Estados Unidos y Canadá, convocada por la directora gerente del FMI, Kristalina Georgieva.