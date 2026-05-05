Británica Ineos Energy y Shell se unen para explorar nuevas oportunidades de petróleo y gas en el Golfo de México

La exploración se centrará en zonas situadas a una distancia de conexión con la plataforma Appomattox en el Golfo.

La británica Ineos Energy anunció que invertirá conjuntamente con Shell Offshore, una filial de Shell, en oportunidades de exploración y desarrollo de petróleo y gas en el Golfo de México.

La exploración se centrará en zonas situadas a una distancia de conexión con la plataforma Appomattox en el Golfo, según indicó Ineos en un comunicado.

"Ineos está adquiriendo una participación del 21% en estos activos por un importe no revelado, en consonancia con su participación en Appomattox, Rydberg, el reciente descubrimiento de Nashville y el gasoducto de Mattox", señaló.

La asociación se centrará inicialmente en tres oportunidades de exploración y producción, que incluyen el descubrimiento de Fort Sumter por parte de Shell, la perforación del pozo de exploración Sisco y otro pozo de exploración previsto para finales de 2030, según ha indicado INEOS.