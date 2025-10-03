Lo que debes saber a esta hora de la tarde
Matthei arremete contra el Minvu + Propuestas de Jara + Leve alza del dólar
Noticias destacadas
Matthei arremete contra el Minvu por deudas. Luego de que el ministro de Vivienda y Urbanismo, Carlos Montes, reconociera que la cartera mantiene deudas con constructoras, inmobiliarias y proveedores -precisando que el monto real asciende a unos US$ 130 millones y no a los US$ 1.000 millones que estima la industria-, la candidata presidencial de Chile Vamos, Evelyn Matthei, subrayó que el monto informado por la autoridad "yo creo que es más".
Propuestas de Jara. La candidata presidencial de Unidad por Chile, Jeannette Jara, anticipó propuestas que incluirá el documento que se anexará al programa que ya está disponible en su sitio oficial y en el Servicio Electoral (Servel). Entre ellas, considera una reducción de la cuenta de la luz y limitar el uso de la UF en el cobro de arriendos, educación y salud.
El dólar con leve alza. Pese a un fuerte avance del cobre, el dólar cotiza a esta hora en $964,2, con un alza de $ 1,9 desde el cierre del jueves. Los futuros del cobre en Londres subían 2,4%, a US$ 4,86 por libra.
- Ignacio Enciso, CEO de Astara: “Chile es el país donde más unidades comercializamos y es un pilar para nuestra rentabilidad”
- Factor demográfico golpea a cotizantes hasta 35 años en el sistema de AFP
- ILIA 2025: Baja adopción de IA en empresas y poco desarrollo de talento ponen en riesgo el liderazgo de Chile en la región
- Jeff Bezos admite que hay una burbuja en la Inteligencia Artificial, pero asegura que se trata de "una burbuja industrial buena"
- Wall Street busca un nuevo récord en positiva semana de principales bolsas pese al freno presupuestario de EEUU
- Ultimátum: Trump le da plazo hasta el domingo a Hamás para que acepte su plan de paz para Gaza
Te recomendamos
ARTICULOS RELACIONADOS
Newsletters
LO MÁS LEÍDO
Abren postulaciones para profesionales y técnicos que quieran impulsar el desarrollo local en zonas rezagadas
Son 200 cupos a cargo de Servicio País para quienes deseen trabajar durante un año en distintas localidades con beneficios de capacitación, seguro de salud y aporte económico mensual.
Matthei arremete contra el Minvu y advierte que el Gobierno deja una deuda pendiente con las familias por subsidios sin respaldo
La abanderada de Chile Vamos además calificó como “una bajeza inaceptable” la eliminación de la glosa republicana, que garantizaba recursos disponibles para el próximo Gobierno.
Socios de Sartor acuden a la Corte de Apelaciones para evitar ejecución de 54% de Azul Azul
Acusaron que el fallo que dio inicio al proceso, que puede terminar en el remate de las acciones, “omitió importante prueba testimonial, pericial, de exhibición de documentos y confesional”.
BRANDED CONTENT
Ignacio Gana: El escultor chileno que transforma emociones en arte
El reconocido escultor chileno, nos comparte su visión del arte, el proceso creativo detrás de sus obras y los desafíos de llevar la escultura contemporánea a nuevos espacios. En esta entrevista, descubrimos la inspiración y las historias que dan vida a su trabajo.
Ignacio Gana: El escultor chileno que transforma emociones en arte
El reconocido escultor chileno, nos comparte su visión del arte, el proceso creativo detrás de sus obras y los desafíos de llevar la escultura contemporánea a nuevos espacios. En esta entrevista, descubrimos la inspiración y las historias que dan vida a su trabajo.
Papel Digital
Diario Financiero
Lee la edición de hoySuscríbete