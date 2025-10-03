Matthei arremete contra el Minvu por deudas. Luego de que el ministro de Vivienda y Urbanismo, Carlos Montes, reconociera que la cartera mantiene deudas con constructoras, inmobiliarias y proveedores -precisando que el monto real asciende a unos US$ 130 millones y no a los US$ 1.000 millones que estima la industria-, la candidata presidencial de Chile Vamos, Evelyn Matthei, subrayó que el monto informado por la autoridad "yo creo que es más".

Propuestas de Jara. La candidata presidencial de Unidad por Chile, Jeannette Jara, anticipó propuestas que incluirá el documento que se anexará al programa que ya está disponible en su sitio oficial y en el Servicio Electoral (Servel). Entre ellas, considera una reducción de la cuenta de la luz y limitar el uso de la UF en el cobro de arriendos, educación y salud.

El dólar con leve alza. Pese a un fuerte avance del cobre, el dólar cotiza a esta hora en $964,2, con un alza de $ 1,9 desde el cierre del jueves. Los futuros del cobre en Londres subían 2,4%, a US$ 4,86 por libra.