BHP abre proceso de "expresión de interés" por licitación eléctrica para sus operaciones mineras. La minera australiana abrió hace solo unos días el llamado de expresión de interés para el suministro de energía eléctrica renovable para sus operaciones en Chile, dirigido a empresas interesadas como generadoras y desarrolladoras de proyectos de energía eléctrica nacionales e internacionales, el cual involucra un volumen de energía estimado entre 4 y 6 TWh/año, es decir, 4.000 GWh/año y 6.000 GWh/año.

Pese a mejoría, los déficits fiscales seguirán presionando al Gobierno de Kast hasta 2029. En el mundo de la banca de inversión y las consultoras estiman que la nueva administración continuará conviviendo con déficits fiscales durante sus cuatro años, lo que de todas formas significa una mejoría en relación a saldos negativos que rondaron el 3% en los últimos cuatro años.

El dólar inicia una semana marcada por Navidad. Se espera que una gran parte del mercado tome distancia de las operaciones en los días festivos, el dólar se cotiza a esta hora en los $ 910,46 lo que implica una caída de $ 0,43 respecto al cierre del viernes. Los futuros del cobre mostraban un alza leve de 0,1% hasta los US$ 11.900 (US$ 5,41 por libra), tras tocar más temprano un nuevo récord en la Bolsa de Metales de Londres.