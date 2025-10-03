Dólar gira al alza mientras traders analizan índice ISM de servicios en medio de sequía de datos oficiales en EEUU

La paridad local subía a pesar de que el cobre escalaba 1,9% a US$ 4,86 por libra, máximos desde el 21 de mayo en la Bolsa de Metales de Londres. Con ello se acerca a su histórico peak de $ 4,94 por libra, apoyado en restricciones de oferta, la debilidad general del dólar y optimismo sobre la demanda.

El dólar giró al alza este viernes, mientras los agentes del mercado evalúan los últimos indicadores del sector servicios en Estados Unidos, pero navegando a ciegas en lo que respecta a cifras gubernamentales debido a una tercera jornada con Washington desfinanciado.

La paridad dólar-peso subía $ 2,5 hasta los $ 964,8 cerca del mediodía, después de abrir con una caída hasta los $ 959 en la serie de Bloomberg. Y camina a registrar un alza semanal moderada.

El real brasileño, divisa altamente correlacionada con el peso chileno, registraba el peor desempeño de la sesión. Pero la mayoría del mundo emergente se fortalecía, y el dollar index -que mide al billete verde frente a pares desarollados- bajaba 0,1%.

Más o menos a ciegas

Las tasas cortas y medianas de EEUU subían alrededor de 3 puntos base, tras conocerse el índice ISM de servicios de septiembre. Aunque el indicador principal sorprendió a la baja (50 puntos, versus el consenso de 51,7), el subíndice inflacionario se mantuvo en niveles de 69 enteros, contra los pronósticos que apuntaban a una caída.

Esto, mientras los operadores atraviesan un blackout de cifras oficiales estadounidenses, en una tercera jornada con el gobierno federal, sin certeza de cuándo demócratas y republicanos se pondrán de acuerdo para aprobar un financiamiento.

Con el cierre temporal de la Oficina de Estadísticas Laborales (BLS, sigla en inglés), el siempre esperado reporte de nóminas no agrícolas -en este caso, su edición de septiembre- no se publicó esta mañana.

Revelio Labs, una firma privada de inteligencia en mercado laboral, calculó que hubo una creación de más de 60 mil nóminas el pasado mes, pero también que la métrica de la BLS habría arrojado 38 mil nóminas, por debajo de las 53 mil en las estimaciones de consenso. En tanto, el modelo de la Fed de Chicago cifra una tasa de desempleo estable en 4,3%, lo que no significaría ninguna sorpresa.

Bank of America está apostando a una caída del tipo de cambio local, ya que "una posible reducción de la incertidumbre política, el posicionamiento ligero y la valoración respaldan al peso chileno. Prevemos que el dólar-peso se ubicará en $ 925 a fines de 2025 y en $ 900 a fines de 2026", plantearon los estrategas de BofA en su reporte semanal de divisas.