Commodities

Cobre se dispara más de 5% esta semana: ¿entonces por qué el peso chileno fue la segunda divisa emergente con peor desempeño?

Normalmente el tipo de cambio está determinado por el precio del cobre, el diferencial de tasas con EEUU, la confianza en la economía y el premio por riesgo. Pero en el último tiempo, el componente cobre, muy importante hasta 2019, ha perdido relevancia frente al factor tasas y los niveles de confianza.

Por: Benjamín Pescio

Publicado: Viernes 3 de octubre de 2025 a las 16:56 hrs.

cobre peso chileno divisas commodities Minería Benjamín Pescio
<p>Foto: Reuters</p>

Foto: Reuters

