Cobre imparable: se dispara 3,5% tras declaración de fuerza mayor en Grasberg, la segunda mina más grande del mundo del metal
El commodity alcanzó su precio más alto en la Bolsa de Metales de Londres desde mayo de 2024. Mientras las acciones de Freeport caen 11,8%, las de sus rivales avanzan. Los títulos de la chilena Antofagasta saltan 9,3% y los de Southern Copper trepan 8,2%.
Noticias destacadas
Los precios del cobre subieron con fuerza este miércoles después de que Freeport McMoRan declarara fuerza mayor sobre los suministros contratados desde su gigantesca mina Grasberg en Indonesia.
El precio del cobre para entrega en tres meses sube 3,5%, a US$ 4,69 la libra (US$ 10.340 la tonelada), en la Bolsa de Metales de Londres, un máximo desde mayo de 2024.
Las acciones de Freeport caen 11,8% en Nueva York, mientras que las de sus rivales avanzan. Los títulos de la chilena Antofagasta saltan 9,3%, los de Southern Copper trepan 8,2%, los de Teck Resources ganan 4,9% y los de Glencore escalan 3%.
Dos trabajadores murieron en un reciente accidente, informó la compañía este miércoles en un comunicado. Aún se busca a otros cinco empleados. Equipos trabajan día y noche retirando barro y escombros, con avances constantes para llegar a las zonas donde se encontraban los trabajadores al momento del incidente.
La producción en el distrito de minerales de Grasberg se había detenido tras el derrumbe. Una interrupción prolongada en la mina de cobre —la segunda más grande del mundo para este metal— podría impulsar los precios de referencia y sumar presión a la industria de fundición, que ya enfrenta una grave escasez de concentrado.
La información de Freeport se suma a otras interrupciones en la industria, subrayando la vulnerabilidad del mercado a los shocks de oferta global. Hudbay Minerals informó este martes que suspendió operaciones en una planta de su mina Constancia en Perú debido a las protestas políticas en curso.
Proyecciones
Freeport también entregó sus pronósticos para el tercer trimestre. Se espera que las ventas consolidadas sean aproximadamente 4% menores en cobre y 6% menores en oro respecto de las estimaciones de julio.
Te recomendamos
ARTICULOS RELACIONADOS
Newsletters
LO MÁS LEÍDO
El desahogo de Dorothy Pérez tras el escándalo por licencias médicas: “Hacer las cosas es difícil porque tiene costos, y poca gente quiere asumir esos costos”
La contralora general de la República abordó en un seminario del CEP el polémico caso que desató una crisis institucional en el sector público y adelantó que están revisando la entrega de beneficios sociales.
Inmobiliaria acusa a jueces de tribunal ambiental de cometer “abuso grave” en litigio por millonario proyecto
La sociedad dijo que “no es una gran empresa minera que pueda soportar las tremendas pérdidas económicas” derivadas de un fallo de la judicatura ambiental, y que tampoco podrá “resistir una incertidumbre de años de judicialización y pendencia”.
Runway lanza plataforma de videojuegos y apunta al mercado de la robótica y los vehículos autónomos
Bajo su principio de “simular el mundo”, la startup que desarrolla modelos de IA generativa para el cine, comenzó a trabajar con grandes empresas de robótica y de vehículos autónomos para crear nuevos casos de uso.
Valeria Alberola, la chilena que llega a encabezar el family office del padre de Jeff Bezos, fundador de Amazon
De acuerdo a medios estadounidenses, arribó como CEO a la firma que manejaría en torno a US$ 40 mil millones. Anteriormente, lideró la oficina familiar del heredero de Walmart, Ben Walton.
BRANDED CONTENT
Ignacio Gana: El escultor chileno que transforma emociones en arte
El reconocido escultor chileno, nos comparte su visión del arte, el proceso creativo detrás de sus obras y los desafíos de llevar la escultura contemporánea a nuevos espacios. En esta entrevista, descubrimos la inspiración y las historias que dan vida a su trabajo.
Ignacio Gana: El escultor chileno que transforma emociones en arte
El reconocido escultor chileno, nos comparte su visión del arte, el proceso creativo detrás de sus obras y los desafíos de llevar la escultura contemporánea a nuevos espacios. En esta entrevista, descubrimos la inspiración y las historias que dan vida a su trabajo.
El arte de emprender con propósito: Patricia Ready en Perfeccionistas
Desde su mirada única sobre el arte contemporáneo hasta su incansable búsqueda de la excelencia, Patricia comparte su historia, su visión sobre el rol del arte en la sociedad y cómo ha construido un espacio fundamental para la escena artística chilena.
Papel Digital
Diario Financiero
Lee la edición de hoySuscríbete