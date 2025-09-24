Cobre imparable: se dispara 3,5% tras declaración de fuerza mayor en Grasberg, la segunda mina más grande del mundo del metal

El commodity alcanzó su precio más alto en la Bolsa de Metales de Londres desde mayo de 2024. Mientras las acciones de Freeport caen 11,8%, las de sus rivales avanzan. Los títulos de la chilena Antofagasta saltan 9,3% y los de Southern Copper trepan 8,2%.

Los precios del cobre subieron con fuerza este miércoles después de que Freeport McMoRan declarara fuerza mayor sobre los suministros contratados desde su gigantesca mina Grasberg en Indonesia.

El precio del cobre para entrega en tres meses sube 3,5%, a US$ 4,69 la libra (US$ 10.340 la tonelada), en la Bolsa de Metales de Londres, un máximo desde mayo de 2024.

Las acciones de Freeport caen 11,8% en Nueva York, mientras que las de sus rivales avanzan. Los títulos de la chilena Antofagasta saltan 9,3%, los de Southern Copper trepan 8,2%, los de Teck Resources ganan 4,9% y los de Glencore escalan 3%.

Dos trabajadores murieron en un reciente accidente, informó la compañía este miércoles en un comunicado. Aún se busca a otros cinco empleados. Equipos trabajan día y noche retirando barro y escombros, con avances constantes para llegar a las zonas donde se encontraban los trabajadores al momento del incidente.

La producción en el distrito de minerales de Grasberg se había detenido tras el derrumbe.l— podría impulsar los precios de referencia y sumar presión a la industria de fundición, que ya enfrenta una grave escasez de concentrado.

La información de Freeport se suma a otras interrupciones en la industria, subrayando la vulnerabilidad del mercado a los shocks de oferta global. Hudbay Minerals informó este martes que suspendió operaciones en una planta de su mina Constancia en Perú debido a las protestas políticas en curso.

Proyecciones

Freeport también entregó sus pronósticos para el tercer trimestre. Se espera que las ventas consolidadas sean aproximadamente 4% menores en cobre y 6% menores en oro respecto de las estimaciones de julio.