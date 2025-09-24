Click acá para ir directamente al contenido
Cobre imparable: se dispara 3,5% tras declaración de fuerza mayor en Grasberg, la segunda mina más grande del mundo del metal

El commodity alcanzó su precio más alto en la Bolsa de Metales de Londres desde mayo de 2024. Mientras las acciones de Freeport caen 11,8%, las de sus rivales avanzan. Los títulos de la chilena Antofagasta saltan 9,3% y los de Southern Copper trepan 8,2%.

Por: Bloomberg

Publicado: Miércoles 24 de septiembre de 2025 a las 13:10 hrs.

cobre Minería Minera metales
