Imacec decepciona en agosto y la actividad económica crece muy por debajo de los pronósticos

El indicador subió un 0,5% en agosto comparado con el mismo mes del año pasado, en medio de una menor producción minera, mientras que la serie desestacionalizada disminuyó 0,7% respecto del mes precedente.

El Índice Mensual de Actividad Económica (Imacec) creció un 0,5% en agosto comparado con el mismo mes del año pasado, informó el miércoles el Banco Central, en un resultado que se ubicó muy por debajo de las expectativas de los analistas y que marcó el peor desempeño desde febrero.

La serie desestacionalizada disminuyó 0,7% respecto del mes precedente y aumentó 1,3% en 12. El mes registró un día hábil menos que agosto de 2024.

"El resultado del Imacec se explicó por el crecimiento de los servicios y el comercio, lo que fue compensado en parte por una menor producción minera. En tanto, la caída del Imacec en términos desestacionalizados fue determinada por los servicios y la minería ", dijo el Banco Central en un comunicado.

Operadores financieros esperaban un avance de 1,9% para el Imacec de agosto, de acuerdo con la encuesta EOF del Banco Central, mientras que el consenso de las estimaciones en el sondeo de Bloomberg apuntaba a una expansión anual de 1,7% en el octavo mes del año.

El Imacec no minero, en tanto, registró un alza anual de 1,7%, mientras que en términos desestacionalizados cayó 0,5% respecto del mes anterior y creció un 2,7% en 12 meses.

El detalle de los sectores

En el octavo mes del año, la producción de bienes cayó un 3,4% en términos anuales, resultado que fue determinado por el retroceso de 8,6% de la minería, en particular, por una menor extracción de cobre.

El resto de bienes presentó una disminución de 0,8%, explicada por una caída en el valor agregado de la generación eléctrica y la industria creció un 0,5%, donde se compensó una mayor elaboración de alimentos con un desempeño negativo de la industria química.

En términos desestacionalizados, la producción de bienes registró una disminución de 0,7% respecto del mes anterior.

La actividad comercial, por su parte, presentó un aumento de 3,9% en términos anuales. El instituto emisor declara que todos sus componentes presentaron resultados positivos, destacando el comercio minorista, seguido del mayorista. El primero fue impulsado por las ventas realizadas en supermercados, grandes tiendas, almacenes de comestibles y a través de plataformas de venta online; y el segundo por las ventas de alimentos y vestuario.

El comercio automotor, en tanto, registró un alza en los servicios de mantenciones y en las ventas de vehículos.

Las cifras ajustadas por estacionalidad mostraron un crecimiento de 0,1% respecto del mes precedente.

Por último, los servicios se incrementaron un 2,4% en términos anuales, gracias al desempeño de los servicios personales, en particular de educación, los que crecieron favorecidos por una baja base de comparación debido a suspensiones de clases registradas en el año anterior.

Las cifras desestacionalizadas presentaron una disminución de 0,6% respecto del mes previo.