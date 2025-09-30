Operadores financieros anticipan que el Banco Central bajaría tasa referencial en diciembre y estiman sólo un recorte más en 2026

El sondeo EOF también proyectó que el Índice de Precios al Consumidor (IPC) subiría 0,4% en septiembre y 0,3% en octubre.

Los operadores financieros anticipan que el Consejo del Banco Central dejaría sin cambios en un 4,75% la Tasa de Política Monetaria (TPM) en su próxima reunión del 28 y 29 de octubre, pero la bajaría en 25 puntos base en el último encuentro del año, programado para el 16 de diciembre.

Según los resultados de la Encuesta de Operadores Financieros (EOF) dada a conocer este martes por el Banco Central, así la tasa de interés referencial bajaría a un 4,5% en diciembre de 2025. Para 2026, en tanto, esperan que el Banco Central introduzca sólo un recorte adicional de 25 puntos base en todo el año.

Los operadores también anticiparon que el Índice de Precios al Consumidor (IPC) subiría 0,4% en septiembre y 0,3% en octubre, con lo que la variación anual en diciembre próximo cerraría en 3,9%. Para diciembre de 2026, proyectaron una inflación anual de 3%.

En cuanto al Imacec, pronosticaron un avance de 1,9% en la actividad económica de agosto comparado con el mismo mes del año pasado, con lo que en el tercer trimestre el PIB crecería un 2,3%, para expandirse un 2,4% en todo 2025 y un 2,2% en 2026.