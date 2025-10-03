Ultimátum: Trump le da plazo hasta el domingo a Hamás para que acepte su plan de paz para Gaza

"Si este último acuerdo no se logra, se desatará un infierno, como nunca se ha visto, contra Hamás”, advirtió el mandatario en su cuenta de redes sociales.

El presidente de EEUU, Donald Trump, dijo que fijó como plazo la noche del domingo para que Hamás acepte su plan destinado a poner fin a la guerra en Gaza, advirtiendo sobre duras consecuencias si el grupo no se suma a la propuesta.

“Debe alcanzarse un acuerdo con Hamás antes del domingo a las 6:00 PM, hora de Washington, DC”, señaló Trump en una publicación en redes sociales este viernes. “¡Todos los países han firmado! Si este ÚLTIMO acuerdo no se logra, se desatará un INFIERNO, como nunca se ha visto, contra Hamás”.

A comienzos de esta semana, Trump presentó un plan de 20 puntos junto al primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, para terminar con el conflicto que ya se extiende por dos años, y advirtió que si Hamás rechaza el acuerdo, Israel tendrá “todo nuestro respaldo” para destruir al grupo militante.

El plan contempla la liberación de todos los rehenes en manos de Hamás y establece que el grupo —designado organización terrorista por EEUU y la Unión Europea— no tendrá un rol futuro en Gaza. Asimismo, Israel liberaría a cerca de 2.000 prisioneros y se compromete a no ocupar ni anexar el territorio.

Mientras Netanyahu ya firmó el acuerdo y Trump asegura contar con el apoyo de otros aliados de Medio Oriente, Hamás aún no ha aceptado los términos. Líderes árabes y musulmanes han estado presionando al grupo para que respalde la propuesta, señalando que asegurar el fin de los combates, que han devastado Gaza y provocado una crisis humanitaria, debe estar por encima de las diferencias sobre los detalles del plan.

El martes, un día después de anunciar públicamente su propuesta, Trump indicó que Hamás tenía “unos tres o cuatro días” para decidir. Si el grupo la rechaza, Israel ha dicho que continuará con su ofensiva militar centrada en tomar el control de Ciudad de Gaza, en el norte del territorio palestino.

Esta semana, miembros del ala política de Hamás se reunieron con autoridades de Catar, Egipto y Turquía. La delegación señaló que está revisando cuidadosamente el plan y que preparará una respuesta tras aclarar algunos aspectos técnicos y consultar con otras facciones palestinas.