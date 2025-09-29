Netanyahu acepta plan de paz de Trump para Gaza: si es ratificado por Hamás guerra terminaría de inmediato y rehenes serían devueltos en 72 horas
El acuerdo también contempla que Israel libere cerca de 2 mil prisioneros y estipula que no ocupará ni anexará Gaza. Los términos también hacen referencia a un futuro en el que “puedan finalmente darse las condiciones para un Estado palestino”.
Noticias destacadas
El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, afirmó este lunes que apoya la propuesta de paz anunciada por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para poner fin a la guerra en Gaza.
"Apoyo su plan para poner fin a la guerra en Gaza, que logra nuestros objetivos bélicos. Devolverá a Israel a todos nuestros rehenes, desmantelará las capacidades militares de Hamás, pondrá fin a su dominio político y garantizará que Gaza nunca vuelva a suponer una amenaza para Israel", dijo Netanyahu, junto a Trump, en una rueda de prensa.
Durante una conferencia de prensa junto a Netanyahu, Trump afirmó que el acuerdo contaba con el respaldo de otros líderes de Oriente Medio y de países de mayoría musulmana, y sugirió que podría sentar las bases para una paz más amplia en la región. Aun así, Trump advirtió que "si Hamás rechaza el acuerdo", Netanyahu "contará con todo nuestro respaldo" para destruir al grupo militante.
Detalles del plan
La Casa Blanca presentó el esquema destinado a terminar con la guerra este lunes, tras una reunión entre Trump y el primer ministro israelí.
El plan establece que el conflicto terminaría de inmediato si ambas partes lo aceptan, y que todos los rehenes y los restos de las personas fallecidas serían devueltos en un plazo de 72 horas. El acuerdo también contempla que Israel libere cerca de 2 mil prisioneros y estipula que no ocupará ni anexará Gaza.
La propuesta alienta a los residentes de Gaza a permanecer en el lugar, garantiza la reanudación inmediata de la ayuda humanitaria y señala que se convocará a un “panel de expertos” para “reconstruir y dinamizar” la zona devastada por la guerra mediante el desarrollo económico.
El plan pide que Hamas acepte no tener ningún papel, directo o indirecto, en el gobierno de Gaza, y entregue el control del territorio a un “comité palestino tecnocrático y apolítico, responsable de la gestión cotidiana de los servicios públicos”. Ese organismo estaría supervisado por una “Junta de Paz”, presidida por Trump, con la participación de otros líderes mundiales, incluido el exprimer ministro británico Tony Blair.
Los términos también hacen referencia a un futuro en el que “puedan finalmente darse las condiciones para un Estado palestino” si se implementa el acuerdo.
No está claro si Hamas aceptará estos términos cuando la guerra se acerca a su segundo aniversario. El grupo militante, que inició el conflicto con el ataque del 7 de octubre de 2023 contra Israel, señaló antes de la reunión Trump-Netanyahu que aún no había visto el plan y que necesitaría estudiarlo.
Trump compartió su propuesta con líderes de países de mayoría musulmana la semana pasada en Nueva York, en los márgenes de la Asamblea General de la ONU, y ya había insinuado la posibilidad de un avance inminente.
“Tenemos una verdadera oportunidad de grandeza en Medio Oriente”, afirmó Trump el domingo en redes sociales, elevando las expectativas de un acuerdo e insistiendo en que “lo lograremos”.
Trump y Netanyahu llegaron al encuentro de este lunes —el cuarto en lo que va del año— en un momento decisivo, con Israel cada vez más aislado en el escenario internacional y bajo una presión creciente del presidente estadounidense para alcanzar un alto al fuego.
El camino hacia el acuerdo también se allanó con una llamada telefónica organizada por Trump más temprano el lunes, en la que Netanyahu expresó sus disculpas al primer ministro de Qatar por un ataque dirigido a altos líderes de Hamas en Doha. Qatar, mediador clave entre Israel y Hamas y anfitrión de la mayor base militar estadounidense en la región, se había mostrado indignado por el ataque, al igual que otros países árabes.
Según la Casa Blanca, Netanyahu lamentó que el ataque provocara accidentalmente la muerte de un militar qatarí.
Te recomendamos
ARTICULOS RELACIONADOS
Newsletters
LO MÁS LEÍDO
Cámara Chilena de la Construcción y falta de pagos por parte del Minvu: hay empresas "con serias consecuencias para su operación y para el avance de las obras"
El presidente del gremio, Alfredo Echavarría, hizo un llamado a que el presupuesto 2026 "considere los recursos necesarios para evitar que dentro de un año la construcción de viviendas vuelva a verse comprometida por la falta de pagos oportunos por parte del Estado".
Las abogadas que lideran la estrategia jurídica del histórico acuerdo entre Codelco y Anglo
Abogadas con ADN minero, de gran expertise técnico y, sobre todo, con un perfil dialogante —como destacan sus pares— fueron piezas clave para coordinar a los equipos internos, externos y a sus respectivas contrapartes.
A tres años de su lanzamiento, ScaleX enfrenta falta de liquidez, pérdida de patrocinadores y bajo interés de inversionistas
Las startups acusan que hay un mercado inmaduro y pocas empresas listadas, pero coinciden en que los institucionales podrían darle el impulso que necesita.
La crisis de la gigante UHG y los movimientos en su plana ejecutiva que decidirán el destino de Empresas Banmédica
Tras anunciar la venta de su filial chilena, la estadounidense enfrentó una seguidilla de tropiezos que redujo en 40% su valor bursátil y derivó en la salida del principal ejecutivo a cargo de la operación.
BRANDED CONTENT
Ignacio Gana: El escultor chileno que transforma emociones en arte
El reconocido escultor chileno, nos comparte su visión del arte, el proceso creativo detrás de sus obras y los desafíos de llevar la escultura contemporánea a nuevos espacios. En esta entrevista, descubrimos la inspiración y las historias que dan vida a su trabajo.
Ignacio Gana: El escultor chileno que transforma emociones en arte
El reconocido escultor chileno, nos comparte su visión del arte, el proceso creativo detrás de sus obras y los desafíos de llevar la escultura contemporánea a nuevos espacios. En esta entrevista, descubrimos la inspiración y las historias que dan vida a su trabajo.
El arte de emprender con propósito: Patricia Ready en Perfeccionistas
Desde su mirada única sobre el arte contemporáneo hasta su incansable búsqueda de la excelencia, Patricia comparte su historia, su visión sobre el rol del arte en la sociedad y cómo ha construido un espacio fundamental para la escena artística chilena.
Papel Digital
Diario Financiero
Lee la edición de hoySuscríbete