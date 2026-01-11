Click acá para ir directamente al contenido
Inicio Internacional Política
Política

Se elevan a 538 los muertos en las protestas de Irán, según una ONG arraigada en Estados Unidos

Esta organización opositora al régimen de los ayatolás, que opera desde EEUU, indicó que, de ese número, 48 serían personal de seguridad iraní y 490 manifestantes. De ellos, ocho menores de edad.

Por: EFE

Publicado: Domingo 11 de enero de 2026 a las 16:38 hrs.

Irán conflictos internacionales Estados Unidos
<p>Se elevan a 538 los muertos en las protestas de Irán, según una ONG arraigada en Estados Unidos</p>

Noticias destacadas

Te recomendamos

ARTICULOS RELACIONADOS

Newsletters

LO MÁS LEÍDO

1
DF MAS

“Ha llegado el minuto de un nuevo cambio generacional”: Andrónico Luksic renuncia a la vicepresidencia de la Fundación Luksic y lo reemplaza su sobrina Isabella
2
Señal DF

Fontaine presenta a Kast medidas para primeros 90 días: destaca baja de impuesto a la empresa
3
DF MAS

Cristóbal Griffero, fundador de Fintoc: “El que trabaja mucho está mal, pero el deportista que trabaja harto está bien. Eso es lo primero que tenemos que cuestionar”
4
DF MAS

El desconocido chileno que se asoció con la familia Cisneros para apostar por Venezuela
5
DF MAS

El arquitecto Juan Pablo Del Río, el primer recambio confirmado para el directorio de Falabella
6
DF MAS

De Atacama al Nasdaq: la minera chilena que quiere llegar a Wall Street
7
DF MAS

Sebastián Edwards y captura de Nicolás Maduro: “Cada vez que uno piensa que (Boric) ha madurado, dice algo que es incorrecto y que da vergüenza ajena”
8
DF MAS

Andrés Ergas: La sorpresiva carta que Kast evalúa para embajador en EEUU
VER MÁS
VER MÁS

Inspírate con lo mejor del diseño, la arquitectura y el estilo de vida.
VER MÁS
Laboral & Personas Fondos de Inversión Construcción Entre Códigos Innovación y Startups Salud

BRANDED CONTENT

Suplementos

VER MÁS

Publiweb

VER MÁS

BRANDCORNER

VER MÁS

Papel Digital

Diario Financiero

Lee la edición de hoy

Suscríbete