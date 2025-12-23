Enami encarga a JPMorgan y Citi buscar financiamiento para nueva fundición Paipote. La estatal Enami mandató a los bancos JPMorgan y Citi como agentes estructuradores del financiamiento de su proyecto de modernización de la Fundición Hernán Videla Lira en Paipote, en la Región de Atacama. "El proceso que deberán realizar los bancos seleccionados consiste en promover el megaproyecto y abrir espacios para que diversas entidades financieras puedan ofertar opciones para cubrir los US$ 1.700 millones de inversión estimados", explicó la compañía.

Kast llega a Ecuador luego de escala en Lima, donde coordinó "corredor humanitario". En una escala en Lima rumbo a Ecuador, el Presidente electo, José Antonio Kast, se reunió en la noche de este lunes con el canciller peruano, Hugo de Zela. Según informó la Cancillería de Perú en su cuenta en X, Kast también confirmó que su primer viaje internacional en 2026 será a ese país. "Asimismo, el presidente electo Kast reiteró importancia de priorizar el trabajo conjunto y coordinado entre ambos países para enfrentar la inseguridad y la migración irregular".

¿Cómo sigue el dólar? En medio de la distensión de la semana navideña, el dólar se cotiza a esta hora en los $ 906,2 lo que implica una caída de $ 3,4 respecto al cierre del lunes. El cobre superó la marca sicológica sin precedentes de US$ 12 mil por tonelada en la Bolsa de Metales de Londres.