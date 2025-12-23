Lo que debes saber a esta hora de la tarde
JPMorgan y Citi buscan recursos para Paipote + Kast coordina con Lima “corredor humanitario” + Dólar cae
Noticias destacadas
Enami encarga a JPMorgan y Citi buscar financiamiento para nueva fundición Paipote. La estatal Enami mandató a los bancos JPMorgan y Citi como agentes estructuradores del financiamiento de su proyecto de modernización de la Fundición Hernán Videla Lira en Paipote, en la Región de Atacama. "El proceso que deberán realizar los bancos seleccionados consiste en promover el megaproyecto y abrir espacios para que diversas entidades financieras puedan ofertar opciones para cubrir los US$ 1.700 millones de inversión estimados", explicó la compañía.
Kast llega a Ecuador luego de escala en Lima, donde coordinó "corredor humanitario". En una escala en Lima rumbo a Ecuador, el Presidente electo, José Antonio Kast, se reunió en la noche de este lunes con el canciller peruano, Hugo de Zela. Según informó la Cancillería de Perú en su cuenta en X, Kast también confirmó que su primer viaje internacional en 2026 será a ese país. "Asimismo, el presidente electo Kast reiteró importancia de priorizar el trabajo conjunto y coordinado entre ambos países para enfrentar la inseguridad y la migración irregular".
¿Cómo sigue el dólar? En medio de la distensión de la semana navideña, el dólar se cotiza a esta hora en los $ 906,2 lo que implica una caída de $ 3,4 respecto al cierre del lunes. El cobre superó la marca sicológica sin precedentes de US$ 12 mil por tonelada en la Bolsa de Metales de Londres.
- Minera de Martín Borda propone modificar su acuerdo de reorganización y anuncia la incorporación de un socio del rubro
- Gerente de la división de negocios y productos de Transbank deja su cargo tras 25 años
- Histórico: el cobre supera por primera vez la marca de los US$ 12.000 la tonelada en Londres tras el impacto de los aranceles en el mercado
- El Fisco sigue retirando el subsidio a los combustibles e impulsa la recaudación del impuesto específico
- Estudio revela que los chilenos gastan en diciembre $ 350 mil adicionales y los hombres suben el promedio
- Consejero del Banco Central admite que el dólar ha caído "más rápido de lo que nosotros habíamos pensado”
- Kast llega a Ecuador luego de escala en Lima, donde se reunió con canciller peruano para coordinar "corredor humanitario"
Te recomendamos
ARTICULOS RELACIONADOS
Newsletters
LO MÁS LEÍDO
Ministro Boccardo y polémica por “amarre” de funcionarios públicos: “Las personas de confianza que entraron con este Gobierno tienen que renunciar el 11 de marzo”
Con relación a la polémica norma, el secretario de Estado dijo que "es el Congreso el que va a tener que evaluar particularmente si esta norma puede prosperar y en qué condiciones, pero eso es parte del debate democrático”.
“El riesgo ya no es teórico. Estamos hablando de proyectos que pueden quedar construidos, pero no recepcionados”: abogado experto advierte por nuevo plan regulador de Antofagasta
Un dictamen de Contraloría que obligó a la Municipalidad de Iquique a invalidar más de 100 permisos ya otorgados, sentó un precedente . "Los planos deben cumplir las normas urbanísticas vigentes al momento de su tramitación final. Hoy hay proyectos en Antofagasta que no cumplen esa exigencia”, dice Rodrigo Andreucci.
Cenco Malls lanza la segunda edición de su desafío de innovación abierta CosmoLab
La convocatoria estará abierta hasta el 31 de enero de 2026 y está orientada a startups y scaleups que integren tecnología, sostenibilidad y digitalización para transformar la operación y la experiencia en centros comerciales de la región.
BRANDED CONTENT
Jorge Carinao: la fuerza de creer cuando todo parece imposible
Te invitamos a conocer la historia de Jorge Carinao, deportista paralímpico chileno que ha transformado la adversidad en fuerza y el esfuerzo en orgullo nacional, demostrando que no existen límites cuando hay convicción y sueños claros. No te pierdas esta inspiradora entrevista
Jorge Carinao: la fuerza de creer cuando todo parece imposible
Te invitamos a conocer la historia de Jorge Carinao, deportista paralímpico chileno que ha transformado la adversidad en fuerza y el esfuerzo en orgullo nacional, demostrando que no existen límites cuando hay convicción y sueños claros. No te pierdas esta inspiradora entrevista
Camila Elizalde; una chef que ha hecho del perfeccionismo una fuerza transformadora
Conoce aquí la entrevista a una de las chef más destacadas a nivel nacional y americano en el arte de la pastelería. En este capítulo, Camila reflexiona sobre los desafíos de liderar en un entorno competitivo y la importancia de construir espacios donde la excelencia y la empatía convivan. Mira la entrevista haciendo aquí.
En Perfeccionistas entrevistamos a un deportista chileno que quiere llegar tan alto como sus saltos
Mauricio Molina nos cuenta de su pasión por el BMX y cómo se convirtió en el primer chileno en competir en esta disciplina en unos Juegos Olímpicos y ser parte del selecto grupo de los 25 mejores del mundo.
Papel Digital
Diario Financiero
Lee la edición de hoySuscríbete