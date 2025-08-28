Informe del CFA con Paula Benavides en presidencia. Un nuevo rayado de cancha al Ministerio de Hacienda y la Dirección de Presupuestos (Dipres) realizó este jueves el Consejo Fiscal Autónomo (CFA), en el primer informe de evaluación que entrega bajo la presidencia de la economista Paula Benavides: alertó sobre la necesidad de aplicar medidas "estructurales" para dejar atrás los incumplimientos en las metas presupuestarias que han marcado las últimas dos décadas.

Cifras del turismo invernal: Transbank dice que RM anota mayores transacciones. Transbank dio a conocer las cifras que arrojó el turismo de vacaciones de invierno. A nivel regional, la Región Metropolitana sobresalió con un 74% del total de transacciones por parte de los turistas y un 78,4% de los montos de venta; le siguió Valparaíso, con un 6,5% de las transacciones y un 4,8% de los montos. Y en tercer lugar, la región de Los Lagos representó el 3,6% de los pagos realizados.

Los vaivenes del dólar. Mientras los agentes del mercado analizan la revisión al alza de las cifras del PIB estadounidense, el dólar se cotiza a esta hora en los $ 967,82 lo que implica una caída de $ 0,56 respecto al cierre del miércoles. Y el cobre Comex subía 0,8% a US$ 4,53 la libra.