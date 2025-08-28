Lo que debes saber a esta hora de la tarde
Rayado de cancha del CFA a Hacienda + Transbank: RM con más transacciones este invierno + Dólar estable
Noticias destacadas
Informe del CFA con Paula Benavides en presidencia. Un nuevo rayado de cancha al Ministerio de Hacienda y la Dirección de Presupuestos (Dipres) realizó este jueves el Consejo Fiscal Autónomo (CFA), en el primer informe de evaluación que entrega bajo la presidencia de la economista Paula Benavides: alertó sobre la necesidad de aplicar medidas "estructurales" para dejar atrás los incumplimientos en las metas presupuestarias que han marcado las últimas dos décadas.
Cifras del turismo invernal: Transbank dice que RM anota mayores transacciones. Transbank dio a conocer las cifras que arrojó el turismo de vacaciones de invierno. A nivel regional, la Región Metropolitana sobresalió con un 74% del total de transacciones por parte de los turistas y un 78,4% de los montos de venta; le siguió Valparaíso, con un 6,5% de las transacciones y un 4,8% de los montos. Y en tercer lugar, la región de Los Lagos representó el 3,6% de los pagos realizados.
Los vaivenes del dólar. Mientras los agentes del mercado analizan la revisión al alza de las cifras del PIB estadounidense, el dólar se cotiza a esta hora en los $ 967,82 lo que implica una caída de $ 0,56 respecto al cierre del miércoles. Y el cobre Comex subía 0,8% a US$ 4,53 la libra.
- Chile pasó agosto: la confianza de los consumidores es la única que repuntó en Latinoamérica
- Boom de arriendos temporales en el centro de Santiago: mayor oferta reduce ingresos promedio por noche
- El fuerte ajuste de cinturón que requerirá el Fisco en el segundo semestre para cumplir las metas presupuestarias y en medio del año electoral
- Tras un difícil comienzo, el sueño de Arabia Saudita de convertirse en centro financiero global finalmente empieza a hacerse realidad
- La gobernadora Lisa Cook inicia una batalla legal contra Trump y su intento de despedirla de la Fed
- El PIB de EEUU vuelve a superar los pronósticos en el segundo trimestre y crece 3,3% en nueva estimación
- Bodegas de vino y productores de whisky recurren crecientemente al crédito privado para su financiación
Te recomendamos
ARTICULOS RELACIONADOS
Newsletters
LO MÁS LEÍDO
Nace la Coalición Regional JusticIA: Creadores y líderes de industrias creativas y culturales piden medidas para resguardar la propiedad intelectual
Más de 30 organizaciones de América Latina, entre ellas dos chilenas, solicitan a legisladores que los proveedores de IA generativa transparenten los materiales usados para el entrenamiento de sus modelos y que todo contenido generado con IA sea etiquetado como tal.
Yoab Bitran: “Hay muchos casos de empresas con riesgo de que el modelo de prevención de delitos quede como algo decorativo”
El abogado de Albagli Zaliasnik Abogados plantea, además, que la cantidad de delitos que establece la responsabilidad penal de las personas jurídicas es uno de los mayores del mundo.
Candidatos refuerzan urgencia de enfrentar desempleo: Matthei cuestiona negociación ramal y Kast afirma que inseguridad frena inversión
En el foro anual de la industria organizado por Asimet, cinco presidenciables enfrentaron propuestas tendientes a dinamizar la economía para volver a crecer.
Berstein y fallo dividido en sanción a AGF de LarrainVial: “Es parte de la riqueza de contar con un cuerpo colegiado”
La presidenta de la CMF aseguró que el caso llegó al consejo “con un análisis bien robusto” por parte de la Unidad de Investigación que encabeza el fiscal Andrés Montes.
BRANDED CONTENT
El arte de emprender con propósito: Patricia Ready en Perfeccionistas
Desde su mirada única sobre el arte contemporáneo hasta su incansable búsqueda de la excelencia, Patricia comparte su historia, su visión sobre el rol del arte en la sociedad y cómo ha construido un espacio fundamental para la escena artística chilena.
El arte de emprender con propósito: Patricia Ready en Perfeccionistas
Desde su mirada única sobre el arte contemporáneo hasta su incansable búsqueda de la excelencia, Patricia comparte su historia, su visión sobre el rol del arte en la sociedad y cómo ha construido un espacio fundamental para la escena artística chilena.
Papel Digital
Diario Financiero
Lee la edición de hoySuscríbete