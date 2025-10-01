Lo que debes saber a esta hora de la tarde
Imacec decepciona en agosto + Presupuesto 2026 ingresa al Congreso + El dólar baja
El Imacec decepciona en agosto. El Índice Mensual de Actividad Económica (Imacec) creció un 0,5% en agosto comparado con el mismo mes del año pasado, informó el Banco Central, en un resultado que se ubicó muy por debajo de las expectativas de los analistas y que marcó el peor desempeño desde febrero. De hecho, la serie desestacionalizada disminuyó 0,7% respecto del mes precedente.
Presupuesto 2026 ingresa al Congreso. El Presupuesto 2026 inició formalmente su tramitación en el Legislativo, donde los parlamentarios tienen 60 días corridos, hasta el 30 de noviembre, para tramitar el erario, el último que prepara la administración saliente y el primero que ejecutará el Gobierno entrante. Contempla un crecimiento del gasto público de 1,7% para el próximo año.
El dólar cede terreno. Luego del inicio del cierre del gobierno en EEUU y tras el débil Imacec de agosto, el dólar cotiza a esta hora en $961,56, con una baja de $ 1,22 desde el cierre del martes. Los futuros del cobre en el mercado Comex subían 0,59%, a US$ 4,88 por libra.
- Firma chilena que gestionaba compras locales de BHP se lanza contra la gigante australiana e inicia arbitraje acusando incumplimientos contractuales
- Corte Suprema zanja disputa del MOP con dueña de cementerio, que cuestionó que teleférico a Ciudad Empresarial atraviese su espacio aéreo
- Estaciones de servicio a GSI y Moneda Patria: fondo en cierre de Banchile confirma primera venta de activos
- Récord desde que existe el SEA: Coevas aprueban en septiembre casi US$ 9.000 millones en proyectos de inversión
- Toesca inicia el cierre de dos fondos de infraestructura: venderá carreteras y el 41% de GasValpo
- El Presupuesto implica un nuevo empeoramiento de la situación fiscal de este año y ratifica compromiso de bajar déficit a 1,1% del PIB el 2026
- Aeropuerto de Santiago dice que alza en tasa de embarque podría optimizar la operación de los terminales sin afectar su competitividad
Aeropuerto de Santiago dice que alza en tasa de embarque podría optimizar la operación de los terminales sin afectar su competitividad
La sociedad cumple 10 años a cargo de la obra, y proyecta que su foco futuro estará en mejorar la operación y la experiencia de los pasajeros; ampliar la oferta de servicios y potenciar la conectividad internacional.
Las abogadas que lideran la estrategia jurídica del histórico acuerdo entre Codelco y Anglo
Abogadas con ADN minero, de gran expertise técnico y, sobre todo, con un perfil dialogante —como destacan sus pares— fueron piezas clave para coordinar a los equipos internos, externos y a sus respectivas contrapartes.
Trump logra acuerdo con Pfizer: farmacéutica rebajará 50% precios de medicamentos en EEUU y obtendrá tres años de gracia frente a aranceles
La compañía se comprometió además con un plan de US$ 70 mil millones en investigación, desarrollo y manufactura local durante los próximos años. El mandatario había señalado previamente que su gobierno impondría sobretasas de 100% a las medicinas de marca a partir de este miércoles.
Estaciones de servicio a GSI y Moneda Patria: fondo en cierre de Banchile confirma primera venta de activos
Se trata de cuatro recintos ocupados por Aramco y seis por Shell. Los ingresos serán destinados “principalmente al pago de obligaciones financieras" de las sociedades del vehículo, aseguró la gestora.
Ignacio Gana: El escultor chileno que transforma emociones en arte
El reconocido escultor chileno, nos comparte su visión del arte, el proceso creativo detrás de sus obras y los desafíos de llevar la escultura contemporánea a nuevos espacios. En esta entrevista, descubrimos la inspiración y las historias que dan vida a su trabajo.
