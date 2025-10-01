El Imacec decepciona en agosto. El Índice Mensual de Actividad Económica (Imacec) creció un 0,5% en agosto comparado con el mismo mes del año pasado, informó el Banco Central, en un resultado que se ubicó muy por debajo de las expectativas de los analistas y que marcó el peor desempeño desde febrero. De hecho, la serie desestacionalizada disminuyó 0,7% respecto del mes precedente.

Presupuesto 2026 ingresa al Congreso. El Presupuesto 2026 inició formalmente su tramitación en el Legislativo, donde los parlamentarios tienen 60 días corridos, hasta el 30 de noviembre, para tramitar el erario, el último que prepara la administración saliente y el primero que ejecutará el Gobierno entrante. Contempla un crecimiento del gasto público de 1,7% para el próximo año.

El dólar cede terreno. Luego del inicio del cierre del gobierno en EEUU y tras el débil Imacec de agosto, el dólar cotiza a esta hora en $961,56, con una baja de $ 1,22 desde el cierre del martes. Los futuros del cobre en el mercado Comex subían 0,59%, a US$ 4,88 por libra.