Dólar profundiza caída bajo $ 960 tras débil reporte de nóminas privadas y cierre de gobierno en EEUU

El dólar cayó a mínimos del día en la mañana de este miércoles, ya que un débil informe de nóminas privadas golpeó a las tasas de interés en Estados Unidos, mientras el billete verde ya sufría una presión generalizada después de que a medianoche Washington enfrentara su primer cierre de gobierno desde fines de 2018.

La paridad local bajaba $ 6 hasta los $ 956,8 cerca de las 10:00 horas, poco después de tocar un piso de $ 956 en las pantallas de Bloomberg, justo después de que se conocieron los últimos datos de empleo estadounidense.

Hay respaldo internacional para la caída del tipo de cambio. El dollar index retrocedía 0,2% y el rendimiento del Tesoro a dos años -sensible a lo que se espera de la Reserva Federal- caía 6,3 puntos base. El futuro de cobre subía 0,6% en la Bolsa de Metales de Londres.

Consecuencias del cierre

Las nóminas de empleo privado reportadas por Automatic Data Prcessing (ADP) fueron decepcionantes, ya que en septiembre se destruyeron 32 mil puestos de trabajo, mientras que en la estimación de consenso se esperaba la creación de 51 mil. No fue lo único: en agosto finalmente el saldo fue una reducción de 3 mil nóminas, una fuerte revisión desde los 54 mil que, según la lectura inicial, se habían incorporado.

Los datos de ADP suelen servir como anticipo para el reporte oficial de nóminas no agrícolas publicado siempre el viernes de la misma semana. En este caso, ha aumentado la preocupación de que este último reporte se posponga a causa de un prolongado cierre del gobierno federal. La situación de freno presupuestario viene desde temprano presionando a la baja al billete verde.

"El dólar global se ha debilitado ligeramente hoy después de que el Congreso de EEUU no lograra alcanzar un acuerdo para evitar el cierre del Gobierno. Los inversionistas temen que este cierre se prolongue, lo que solo servirá para minar aún más la confianza de los consumidores y la seguridad laboral. Seguimos apostando por unas modestas ganancias adicionales para el yen y el euro", dijo el head global de mercados de ING, Chris Turner.

"Si Trump sigue adelante con el despido de trabajadores y el cierre se prolonga, el mercado de tasas de interés buscará, como mínimo, reflejar en los precios una mayor probabilidad de recorte de tasa en octubre y diciembre, un escenario que aún no se ha reflejado plenamente en los precios y que probablemente pesará sobre el rendimiento del dólar a corto plazo", escribió el head de estudios para la región EMEA y activos internacionales en MUFG, Derek Halpenny.

De hecho, con las nuevas cifras laborales de por medio, el mercado está dando por hecho que habrá un recorte en octubre, y descuenta cerca de un 90% de probabilidad de que también se rebaje en diciembre, según los precios de futuros y swaps.

Las noticias estadounidenses están eclipsando cualquier efecto evidente que pudiese tener sobre el tipo de cambio el débil Imacec de agosto. El indicador sorprendió a la baja con un crecimiento de 0,5% interanual, menos de la mitad de lo previsto en las estimaciones de consenso.

Ayer martes el dólar-peso retrocedió, después de que datos de confianza del consumidor y ofertas de empleo mantuvieran la narrativa de un enfriamiento del empleo estadounidense, sumando presión bajista global sobre las tasas norteamericanas y el billete verde.

La paridad local cayó $ 4,4 en septiembre, pero subió $ 31 en el tercer trimestre por un agresivo posicionamiento de agentes extranjeros contra el peso chileno.