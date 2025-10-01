Washington enfrenta su primer cierre gubernamental en casi siete años
El "cierre ordenado" comenzó a las 00.01 de este miércoles, luego que los senadores no llegaron a un acuerdo sobre el financiamiento para el Gobierno federal tras las votaciones celebradas a última hora.
Noticias destacadas
A las 00:01 horas de este miércoles Estados Unidos inició su primer cierre gubernamental desde fines de 2018, ya que los senadores no llegaron a un acuerdo sobre el financiamiento para el Gobierno federal tras las votaciones celebradas a última hora de este martes.
Durante el cierre, el gobierno federal suspende todas las funciones no esenciales, mientras que los empleados cuyo trabajo se considera esencial, como los militares en servicio activo y los agentes federales de las fuerzas del orden, deben presentarse a trabajar, a menudo sin goce de sueldo.
El cierre también dificultará que los responsables políticos y los inversionistas evalúen la fortaleza de la economía, ya que se retrasarán informes clave que son seguidos de cerca por los mercados, incluidas las cifras de empleo, muy esperadas este viernes.
Ni la resolución de continuidad de los republicanos -un acuerdo a corto plazo para mantener el financiamiento del Gobierno en los niveles actuales- ni la contrapropuesta redactada por los demócratas obtuvieron el respaldo de los 60 senadores necesarios para mantener el Gobierno abierto. El Senado votó 55-45 a favor del proyecto de ley liderado por los republicanos.
Todos los senadores demócratas, excepto tres -Catherine Cortez Masto, de Nevada, Angus King, de Maine, y John Fetterman, de Pensilvania- se opusieron a la propuesta. El republicano Rand Paul, de Kentucky, también se opuso a la resolución de continuidad.
Poco después de la votación, Russell Vought, director de la Oficina de Administración y Presupuesto, ordenó a los departamentos y agencias gubernamentales que “ejecutaran sus planes para un cierre ordenado”.
La Casa Blanca ha sugerido en los últimos días que el cierre del Gobierno podría brindar a los departamentos y agencias federales la oportunidad de despedir permanentemente al personal considerado “no esencial”.
El Presidente Donald Trump afirmó este martes que su Gobierno estaba preparado para despedir a “muchos” trabajadores federales, al tiempo que culpaba a los legisladores demócratas del impasse.
El cierre gubernamental más reciente, durante la primera administración Trump, duró más de un mes y provocó el despido de 800 mil trabajadores. La Oficina de Presupuesto del Congreso (CBO), una entidad no partidista, anunció que prevé que unos 750 mil trabajadores puedan ser suspendidos temporalmente esta vez, con un costo aproximado de US$ 400 millones diarios.
Te recomendamos
ARTICULOS RELACIONADOS
Newsletters
LO MÁS LEÍDO
Empresas rebaten al Gobierno e insisten en millonarios pagos pendientes del Minvu: “Resulta coherente con las cifras que manejamos”
Hay estimaciones de la industria que han calculado la deuda en US$ 1.000 millones, lo cual suma a distintos actores del sistema, incluyendo inmobiliarias, constructoras, proveedores y dueños de terrenos.
Las abogadas que lideran la estrategia jurídica del histórico acuerdo entre Codelco y Anglo
Abogadas con ADN minero, de gran expertise técnico y, sobre todo, con un perfil dialogante —como destacan sus pares— fueron piezas clave para coordinar a los equipos internos, externos y a sus respectivas contrapartes.
Trump logra acuerdo con Pfizer: farmacéutica rebajará 50% precios de medicamentos en EEUU y obtendrá tres años de gracia frente a aranceles
La compañía se comprometió además con un plan de US$ 70 mil millones en investigación, desarrollo y manufactura local durante los próximos años. El mandatario había señalado previamente que su gobierno impondría sobretasas de 100% a las medicinas de marca a partir de este miércoles.
BRANDED CONTENT
Ignacio Gana: El escultor chileno que transforma emociones en arte
El reconocido escultor chileno, nos comparte su visión del arte, el proceso creativo detrás de sus obras y los desafíos de llevar la escultura contemporánea a nuevos espacios. En esta entrevista, descubrimos la inspiración y las historias que dan vida a su trabajo.
Ignacio Gana: El escultor chileno que transforma emociones en arte
El reconocido escultor chileno, nos comparte su visión del arte, el proceso creativo detrás de sus obras y los desafíos de llevar la escultura contemporánea a nuevos espacios. En esta entrevista, descubrimos la inspiración y las historias que dan vida a su trabajo.
Papel Digital
Diario Financiero
Lee la edición de hoySuscríbete