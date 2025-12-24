IPSA abre con leve alza y se afirma sobre la marca de 10.400 puntos en jornada corta por la víspera de Navidad

El índice de acciones chilenas logró ayer su máximo histórico número 70 del año. Todas las principales bolsas del mundo que han estado operando este miércoles vieron montos transados más bajos de lo habitual.

La bolsa chilena partió con nuevos avances su última sesión antes de Navidad, la que terminará más temprano de lo habitual, al igual que en Wall Street.

El S&P IPSA subía 0,1% a 10.415,97 puntos en la apertura, tras lograr ayer su máximo histórico número 70 del año. La Bolsa de Santiago cerrará anticipadamente hoy, a las 13:00 horas, por el feriado navideño de mañana jueves.

En el mercado derivado, los futuros de los principales índices de Wall Street no mostraban cambios relevantes. La Bolsa de Nueva York también cerrará antes de lo normal, a las 15:00 (horas de Chile).

En Europa, el FTSE 100 de Londres caía 0,2%, mientras que el Euro Stoxx 50 de la eurozona se estabilizaba. Al cierre de las bolsas asiáticas, el CSI 300 de China continental subió 0,3%, el hongkonés Hang Seng ganó 0,2% y el japonés Nikkei bajó 0,1%.

Todas las principales bolsas del mundo que han estado operando este miércoles vieron montos transados más bajos de lo habitual, ya que muchos traders están lejos de sus pantallas para celebrar las fiestas.