Dólar abre con nueva baja y cotiza a un paso de la marca de $ 900 ante el imparable rally del cobre

Se espera que en esta sesión los montos transados sean escasos, ya que el mundo se prepara para la Noche Buena y la Navidad. De hecho, muchas bolsas tendrán cierres anticipados este miércoles, previo al feriado de mañana.

El precio del dólar en Chile abrió a la baja este miércoles, ya que la continuación de máximos históricos del cobre sigue presionando hacia abajo al tipo de cambio.

La divisa caía $ 4,2 hasta los $ 904,3 en los primeros negocios, después de que ayer, gracias a una baja marginal, cerró en nuevos mínimos desde octubre de 2024.

Hay un claro respaldo desde el mundo cuprífero: los futuros del cobre subían 1,2% a US$ 5,54 por libra, de nuevo precios que nunca antes se habían visto en la Bolsa de Metales de Londres. Por su parte, el dollar index bajaba 0,1% a 97,8 puntos, un nuevo mínimo desde principios de octubre.

"No me sorprendería que los chinos estén comprando cobre físico en el mercado, sacando todo el que puedan mientras nadie mira", dijo a Reuters el analista de SP Angel, John Meyer. La fuerte lectura del PIB estadounidense ayer estaría contribuyendo a la renovada fortaleza del metal.

Se espera que en esta sesión los montos transados sean escasos, ya que el mundo se prepara para la Noche Buena y la Navidad. De hecho, muchas bolsas tendrán cierres anticipados este miércoles, previo al feriado de mañana.

En el mercado derivado, la posición neta de los no residentes superó este lunes los US$ 6.600 millones contra el peso chileno -la mayor desde enero-, según datos del Banco Central, fenómeno que podría estar relacionado con coberturas frente a un nuevo panorama del carry trading global.