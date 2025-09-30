Trump amenaza con "un montón" de despidos a medida que se acerca la fecha límite para el cierre del gobierno en EEUU

El presidente elevó la tensión al advertir que podría despedir a funcionarios federales si no se alcanza un acuerdo presupuestario, mientras republicanos y demócratas siguen en un punto muerto a horas del plazo límite, a medianoche.

El presidente Donald Trump amenazó con despidos masivos de trabajadores federales mientras Estados Unidos se precipita hacia un cierre de gobierno con los demócratas y los republicanos en un punto muerto sobre la financiación del poder Ejecutivo.

"Podríamos hacer un montón, y eso se debe solo a los demócratas", dijo Trump en respuesta a una pregunta sobre la cantidad de empleados gubernamentales que podrían ser despedidos durante un cierre. La semana pasada, la Casa Blanca ordenó a las agencias que elaboraran planes para despidos generalizados si el gobierno cierra. Hasta el momento, ninguna agencia ha contemplado explícitamente despidos en sus planes de cierre.

A pocas horas de la medianoche, el estancamiento en la discusión del gasto amenaza con paralizar muchas operaciones del gobierno estadounidense por decimocuarta vez en la historia moderna, provocando la suspensión de servicios para los estadounidenses y el pago de salarios a los empleados federales. Las consecuencias políticas podrían ser generalizadas, tanto para Trump como para los demócratas, antes de las cruciales elecciones de mitad de período del próximo año.

“Quieren intentar intimidarnos —y no lo van a lograr— para que aceptemos su proyecto de ley partidista”, declaró este martes el líder demócrata del Senado, Chuck Schumer. “Por eso nos encaminamos hacia un cierre gubernamental”.

El presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, un republicano de Luisiana, predijo de manera similar que un cierre del gobierno es inminente. "Soy optimista, pero estoy un poco escéptico esta mañana", dijo a CNBC este martes.

Riesgo político y económico en aumento

Las acciones fluctuaron este martes por la mañana con la perspectiva de un cierre alimentando las preocupaciones sobre cuánto tiempo durará y qué impacto tendrá la posible publicación retrasada de datos económicos clave en las próximas decisiones sobre tasas de interés de la Reserva Federal.

Johnson acusó a los demócratas de jugar a la política con su esfuerzo por renovar los créditos fiscales para la atención médica, diciendo que no tiene que resolverse hasta fin de año, cuando los créditos fiscales expiren.

"Abran el gobierno y entonces tendremos todas las conversaciones", dijo. "Pero ahora mismo eso es una pista falsa".

El líder demócrata de la Cámara de Representantes, Hakeem Jeffries, acusó a los republicanos de no estar dispuestos a participar en negociaciones bipartidistas y dijo este martes a CNBC que su partido se niega a ser parte de un enfoque de "a mi manera o nada".

Trump declaró al medio Politico que no creía que el país lo culparía si el gobierno cerrara, "porque la gente inteligente ve lo que está pasando. Los demócratas están trastornados".

En los últimos días, los republicanos han repetido la frase “cierre gubernamental por parte de Schumer” en un intento de culpar a su oponente demócrata.

“Chuck Schumer necesita un cierre Schumer y creo que probablemente nos estamos dirigiendo hacia eso”, dijo el líder republicano del Senado, John Thune, a CNBC.

Profunda división

Los legisladores no parecieron acercarse a un acuerdo después de que una reunión el lunes en la Casa Blanca solo sirviera para subrayar su profunda división. Los demócratas han buscado una extensión de los subsidios a la atención médica y la reversión de los recortes a la financiación de Medicaid que formaban parte de la emblemática legislación fiscal de Trump promulgada a principios de año. Los republicanos insisten en lo que llaman una resolución continua y limpia —sin una serie de medidas políticas controvertidas— que extendería la financiación del gobierno hasta el 21 de noviembre.

Thune declaró a la prensa que la iniciativa de los demócratas equivalía a una "toma de rehenes". Si bien existe la oportunidad de discutir con los demócratas posibles cambios en el crédito fiscal para las primas de atención médica, Thune afirmó: "Ni siquiera podemos tener esa conversación hasta que mantengamos abierto el gobierno".

Si el presidente buscaba ganar votos demócratas, no fue evidente de inmediato. Trump, quien la semana pasada canceló una reunión planeada con líderes demócratas, publicó el lunes por la noche en redes sociales un video mal doblado de Schumer y Jeffries, con música de mariachi, sugiriendo que ambos querían atraer nuevos votantes que "ni siquiera hablan inglés".

Schumer respondió con sarcasmo que el presidente está "troleando en Internet como si fuera un niño de 10 años". Jeffries calificó de "racista" su representación con sombrero y retó a Trump a insultarlo en la cara.

Sean Hannity, aliado de Trump, le sugirió a Johnson en Fox News que era imposible que Trump cediera a las exigencias de los demócratas, y Johnson accedió. Mientras tanto, en el Capitolio, los demócratas vitorearon a los líderes del partido en una reunión a puerta cerrada el lunes por la noche que pareció animar a las tropas.

Rampas de salida

Un cierre sería el primero desde 2018-2019, cuando la financiación al gobierno caducó durante cinco semanas, incluido el día de Año Nuevo, durante el primer mandato de Trump.

Aunque los republicanos controlan ambas cámaras del Congreso, así como la Casa Blanca, parecen necesitar el apoyo de al menos siete demócratas más en el Senado para superar los obstáculos procesales y aprobar un proyecto de ley de financiación.

Un camino posible que se estaba discutiendo el lunes por la noche implica un posible compromiso que ampliaría los créditos fiscales para la atención médica, pero reduciría gradualmente los montos en el segundo y tercer año.

Aun así, los legisladores republicanos expresaron su confianza en que, incluso si el gobierno cerrara brevemente, los demócratas eventualmente cederán.

“Es más probable que un hombre de 270 kilos rechace una dona que los demócratas cierren el gobierno por cualquier período de tiempo, porque aman al gobierno tanto como un hombre de 270 kilos ama una dona”, dijo el senador Lindsey Graham, republicano de Carolina del Sur.

Graham afirmó que esperaba un cierre "breve" mientras republicanos y demócratas encuentran puntos en común. Señaló que los republicanos han intentado anteriormente utilizar los cierres para obtener concesiones políticas, solo para finalmente rendirse y financiar al gobierno sin obtener nada a cambio.

“Puede que sea popular, pero cerrar el gobierno no es la solución a la legislación popular”, dijo Graham. “Lo he aprendido a las malas”.