Nicolás Grau debuta como ministro de Hacienda. Su primera actividad oficial como nuevo ministro de Hacienda tuvo este viernes el extitular de Economía Nicolás Grau, en el marco de una ceremonia realizada en el Banco Central para celebrar los 100 años de la institución. Consultado por las críticas a su nombramiento tras la sorpresiva renuncia de Mario Marcel, Grau respondió que “todas estas cosas siempre se solucionan con trabajo”.

FNE aprueba compra de Juan Valdez en Chile. La Fiscalía Nacional Económica (FNE) aprobó, en forma "pura y simple", la compra del 70% de la empresa Promotora Chilena de Café Colombia, que maneja la franquicia Juan Valdez en Chile, por parte de Copec. El ente que vigila por la libre competencia determinó que la adquisición de la firma cafetera, que antes pertenecía en su mayoría a Falabella Retail, "la operación no resulta apta para reducir sustancialmente la competencia en los mercados analizados".

¿Cómo cierra el dólar la semana? Luego que el presidente de la Reserva Federal reconociera que el deterioro del empleo es razón para implementar nuevos recortes de tasas de interés, el dólar se cotiza a esta hora en los $ 962,20 lo que implica una caída de $ 8,66 respecto al cierre del jueves.