Lo que debes saber a esta hora de la tarde
El debut de Grau como ministro de Hacienda + FNE visa compra de Juan Valdez + Fuerte caída del dólar
Noticias destacadas
Nicolás Grau debuta como ministro de Hacienda. Su primera actividad oficial como nuevo ministro de Hacienda tuvo este viernes el extitular de Economía Nicolás Grau, en el marco de una ceremonia realizada en el Banco Central para celebrar los 100 años de la institución. Consultado por las críticas a su nombramiento tras la sorpresiva renuncia de Mario Marcel, Grau respondió que “todas estas cosas siempre se solucionan con trabajo”.
FNE aprueba compra de Juan Valdez en Chile. La Fiscalía Nacional Económica (FNE) aprobó, en forma "pura y simple", la compra del 70% de la empresa Promotora Chilena de Café Colombia, que maneja la franquicia Juan Valdez en Chile, por parte de Copec. El ente que vigila por la libre competencia determinó que la adquisición de la firma cafetera, que antes pertenecía en su mayoría a Falabella Retail, "la operación no resulta apta para reducir sustancialmente la competencia en los mercados analizados".
¿Cómo cierra el dólar la semana? Luego que el presidente de la Reserva Federal reconociera que el deterioro del empleo es razón para implementar nuevos recortes de tasas de interés, el dólar se cotiza a esta hora en los $ 962,20 lo que implica una caída de $ 8,66 respecto al cierre del jueves.
IKEA cumple tres años en Chile: ¿logró conquistar el hogar local?
Powell afirma en Jackson Hole que los cambiantes riesgos económicos refuerzan argumentos a favor de una baja en las tasas de la Fed
La proyección de Jara: "Evelyn, capaz que tú y yo nos encontremos en la segunda vuelta. Es tiempo de mujeres en nuestro país"
Ingeniero chileno asume como gerente general de filial de Colbún en Perú para potenciar crecimiento en el país vecino
Celulosa: bajos precios impactan resultados del sector y ponen presión a megaproyectos
Codelco registra caída de 59% en sus ganancias del primer semestre pese a incremento de 9,3% en su producción
Casi 15 mil solicitudes y 8.400 aprobaciones: el balance del subsidio a la tasa de créditos hipotecarios a dos meses de su entrada en vigencia
Otra alerta del mercado laboral: advierten sobre problemas en empresas para completar vacantes
El gerente general de la OTIC de la Cámara Chilena de la Construcción analizó los débiles indicadores referidos al trabajo y apuntó a la necesidad de mirar la brecha formativa de los jóvenes para revertir las cifras de desempleo.
