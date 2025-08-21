Mario Marcel renuncia sorpresivamente como ministro de Hacienda. El economista Mario Marcel presentó este jueves su renuncia como ministro de Hacienda al Presidente de la República, Gabriel Boric. El renunciado secretario de Estado pertenecía al grupo de ministros que estaban en su cargo desde que inició el gobierno del Presidente Gabriel Boric, el 11 de marzo del 2022.

Revuelo por salida del ministro. Conmoción generó en el mundo empresarial la renuncia de Marcel. Una de las primeras en reaccionar fue la presidenta de la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC), Susana Jiménez, quien destacó "la estrecha relación de confianza y colaboración que mantuvimos con él y su equipo durante todo el período de su gestión".

Los vaivenes del dólar. La moneda estadounidense reaccionaba a la renuncia de Mario Marcel en Chile, por lo que el dólar se cotiza a esta hora en los $ 970,60 lo que implica un alza de $ 3,60 respecto al cierre del miércoles. Los precios del cobre no mostraban cambios relevantes.