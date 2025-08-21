Lo que debes saber a esta hora de la tarde
Marcel deja Hacienda + Revuelo por salida de ministro + El dólar al alza
Noticias destacadas
Mario Marcel renuncia sorpresivamente como ministro de Hacienda. El economista Mario Marcel presentó este jueves su renuncia como ministro de Hacienda al Presidente de la República, Gabriel Boric. El renunciado secretario de Estado pertenecía al grupo de ministros que estaban en su cargo desde que inició el gobierno del Presidente Gabriel Boric, el 11 de marzo del 2022.
Revuelo por salida del ministro. Conmoción generó en el mundo empresarial la renuncia de Marcel. Una de las primeras en reaccionar fue la presidenta de la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC), Susana Jiménez, quien destacó "la estrecha relación de confianza y colaboración que mantuvimos con él y su equipo durante todo el período de su gestión".
Los vaivenes del dólar. La moneda estadounidense reaccionaba a la renuncia de Mario Marcel en Chile, por lo que el dólar se cotiza a esta hora en los $ 970,60 lo que implica un alza de $ 3,60 respecto al cierre del miércoles. Los precios del cobre no mostraban cambios relevantes.
- CEO de Walmart Chile refuerza su apuesta por el país: "Va a encontrar el rumbo del crecimiento en los próximos años"
- Familiares, rostros de televisión y reciclaje de históricos: las cartas con que las coaliciones buscan asegurar cupos en la Cámara y el Senado
- La “capital de capitales”: el pitch de Abu Dhabi para convertirse en un centro financiero global
- Las acciones de Walmart caen luego que las utilidades trimestrales decepcionan, aunque subió la perspectiva de ventas para el año
- Bolsa chilena sube con repunte de SQM, pero Wall Street sufre nueva caída ante ansiedad por cita de Jackson Hole
Te recomendamos
ARTICULOS RELACIONADOS
Newsletters
LO MÁS LEÍDO
Otra alerta del mercado laboral: advierten sobre problemas en empresas para completar vacantes
El gerente general de la OTIC de la Cámara Chilena de la Construcción analizó los débiles indicadores referidos al trabajo y apuntó a la necesidad de mirar la brecha formativa de los jóvenes para revertir las cifras de desempleo.
BRANDED CONTENT
Papel Digital
Diario Financiero
Lee la edición de hoySuscríbete