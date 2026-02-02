Lo que debes saber a esta hora de la tarde
Imacec sorprende al alza + Mantoverde reanuda operación pese a huelga + Dólar cae
Noticias destacadas
El Imacec sorprende positivamente en diciembre. El Índice Mensual de Actividad Económica (Imacec) creció en diciembre de 2025 un 1,7% frente al mismo mes de 2024, informó el Banco Central, en una variación que se ubicó sobre las expectativas de los analistas. El Imacec no minero presentó un crecimiento anual de 3,0%, mientras que en términos desestacionalizados creció 0,8% respecto del mes anterior y 2,5% en 12 meses.
Capstone Copper reanuda operación de Mantoverde pese a huelga. La canadiense Capstone Copper anunció que su mina de cobre y oro Mantoverde, ubicada en la Región de Atacama, reanudó sus operaciones a un mes de iniciada la huelga de trabajadores del Sindicato N°2, luego de haber logrado acceder a la planta desalinizadora que abastece el yacimiento y que se encontraba bloqueada por los huelguistas desde hace más de 10 días.
Cómo inicia el dólar la primera semana de febrero. Mientras se asienta el polvo después del episodio de volatilidad extrema que sufrieron los precios de los metales, el dólar se cotiza a esta hora en los $ 866,5 lo que implica una caída de $ 8 respecto del cierre del viernes. Y el cobre transado en Londres bajaba 2,2% a US$ 5,84 por libra.
- Subsidio a la tasa de interés hipotecaria suma más de 29.700 solicitudes aprobadas
- Renuncia histórico vicepresidente de Entel: tiene planes para emprender en IA
- Exdirectora de Dipres y el mayor déficit en 2025: "Este camino lleva a un mayor deterioro de la institucionalidad fiscal"
- Diputado Héctor Barría: “La DC ya no está para ser comparsa de otros, seremos protagonistas en este nuevo periodo”
- Fernando Barros deja la presidencia de Oxiquim y asume Rolando Ayala en su reemplazo
- Boric oficializa la candidatura de Bachelet a la secretaría general de la ONU, con apoyos de Brasil y México
- "Los números rojos son parte del pasado": Enami cierra 2025 con utilidades y encadena ganancias por segundo año consecutivo
Empresario estadounidense ingresa al mercado de bodegas en Chile de la mano de la familia Pérez-Cotapos
Richard Hunt, empresario eléctrico de Utah e hijo del descubridor de Collahuasi y Quebrada Blanca, adquirió un centro logístico en Renca que hasta ahora era propiedad de un fondo de GSI Capital.
Primer hito de la reforma de notarios: desde abril la Universidad de Chile aplicará prueba de conocimientos a candidatos
El Servicio Civil firmó convenio con la Facultad de Derecho de la Casa de Bello para la implementación de una prueba de conocimientos para seleccionar a los futuros notarios y conservadores.
Start-Up Chile selecciona a 64 emprendimientos tecnológicos para acelerar desde marzo
Entre las seleccionadas por la aceleradora de Corfo, el 45% de las firmas se basa en IA y buscan acelerar, principalmente, el desarrollo de la agricultura, los recursos naturales y las herramientas TI.
