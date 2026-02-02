El Imacec sorprende positivamente en diciembre. El Índice Mensual de Actividad Económica (Imacec) creció en diciembre de 2025 un 1,7% frente al mismo mes de 2024, informó el Banco Central, en una variación que se ubicó sobre las expectativas de los analistas. El Imacec no minero presentó un crecimiento anual de 3,0%, mientras que en términos desestacionalizados creció 0,8% respecto del mes anterior y 2,5% en 12 meses.

Capstone Copper reanuda operación de Mantoverde pese a huelga. La canadiense Capstone Copper anunció que su mina de cobre y oro Mantoverde, ubicada en la Región de Atacama, reanudó sus operaciones a un mes de iniciada la huelga de trabajadores del Sindicato N°2, luego de haber logrado acceder a la planta desalinizadora que abastece el yacimiento y que se encontraba bloqueada por los huelguistas desde hace más de 10 días.

Cómo inicia el dólar la primera semana de febrero. Mientras se asienta el polvo después del episodio de volatilidad extrema que sufrieron los precios de los metales, el dólar se cotiza a esta hora en los $ 866,5 lo que implica una caída de $ 8 respecto del cierre del viernes. Y el cobre transado en Londres bajaba 2,2% a US$ 5,84 por libra.