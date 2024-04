Javascript está deshabilitado en su navegador web.

Resultados de Codelco en el primer trimestre. La ganancia bruta de la minera estatal cayó en 29%, llegando a US$ 849 millones, siendo inferior en US$ 338 millones respecto a igual lapso del año anterior, cuando sumó US$ 1.187 millones. Este resultado se explicó por inferiores ingresos en venta de cobre propio y, en menor medida, por una reducción en el volumen de venta física de 4%, señaló la cuprera estatal en su análisis razonado.

Todos los multifondos rentan negativo en abril. Según el boletín de Ciedess, en lo que va del mes (con valores cuota al día 24), los fondos más riesgosos, A y B, registran caídas de -5,34% y -4,56% respectivamente; mientras que el fondo C, de riesgo moderado, presenta un retroceso de -4,13%. Por su parte, los fondos más conservadores, D y E, obtienen pérdidas de -3,92% y -3,70%.

¿Cómo termina el dólar la semana? Tras cifras de gasto y consumo personal (PCE, sigla en inglés) en Estados Unidos que confirmaron las preocupaciones sobre la inflación, el dólar se cotiza a esta hora en los $ 950,04 lo que implica un alza de $ 0,96 respecto al cierre del jueves. Los futuros del cobre moderaban un fuerte avance más temprano y subían 0,14% a US$ 4,54 la libra en la bolsa mercantil Comex.

