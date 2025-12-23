Click acá para ir directamente al contenido
Kast y canciller peruano se reunieron en Lima y acuerdan coordinar trabajo sobre migración irregular

Según informó la Cancillería de Perú en su cuenta en X, Kast también confirmó que su primer viaje internacional en 2026 será a ese país.

Por: Equipo DF

Publicado: Martes 23 de diciembre de 2025 a las 07:40 hrs.

<p>El canciller Hugo de Zela saludó al Presidente electo, José Antonio Kast, durante su escala en Lima rumbo a Ecuador. (@CancilleriaPeru)</p>

