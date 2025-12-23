Kast y canciller peruano se reunieron en Lima y acuerdan coordinar trabajo sobre migración irregular

El canciller Hugo de Zela saludó al Presidente electo, José Antonio Kast, durante su escala en Lima rumbo a Ecuador. (@CancilleriaPeru)

Según informó la Cancillería de Perú en su cuenta en X, Kast también confirmó que su primer viaje internacional en 2026 será a ese país.

En una escala en Lima rumbo a Ecuador, el Presidente electo, José Antonio Kast, se reunió en la noche con el canciller peruano, Hugo de Zela.

Según informó la Cancillería de Perú en su cuenta en X, Kast también confirmó que su primer viaje internacional en 2026 será a ese país. "Asimismo, el presidente electo Kast reiteró importancia de priorizar el trabajo conjunto y coordinado entre ambos países para enfrentar la inseguridad y la migración irregular".

En tanto Kast sostuvo al llegar a Ecuador sostuvo que "tuvimos una escala en Lima, Perú, donde pudimos compartir con el canciller y conversar sobre temas que nos afectan como países del extremo sur de Sudamérica, respecto de la migración irregular, respecto del terrorismo, del narcotráfico, del crimen organizado, y cómo esto ha ido afectando la vida de nuestras naciones".

enfatizó que "lo que buscamos es coordinarnos, es trabajar en conjunto para enfrentar estos flagelos y también para coordinarnos en temas de la inmigración irregular. Perú tiene la misma situación, incluso más grave quizás que la que vivimos en Chile, con la inmigración irregular, y tenemos que unirnos".

Adelantó que "y en esa misma línea hemos solicitado la reunión con el Presidente de Ecuador para poder avanzar en estos temas y en conjunto buscar una solución que vea dentro de la dignidad de las personas, el cómo solucionar algo que nos afecta a todos".