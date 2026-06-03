Canciller y aranceles de EEUU a Chile por trabajo forzoso: “Es una recomendación no vinculante. Nosotros seguimos negociando”
El ministro de Relaciones Exteriores, Francisco Pérez Mackenna, señaló que se encuentra en permanente contacto con el embajador de Chile en Washington, Andrés Ergas, no solo por el ámbito arancelario.
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El ministro de Relaciones Exteriores, Francisco Pérez Mackenna, abordó la nueva amenaza de aranceles por parte de Estados Unidos para diversos países que ejercerían trabajo forzoso y que, en el caso de Chile, llegaría a una tasa de 12,5%, afirmando que “es una recomendación no vinculante”.
Luego de participar en el comité de inteligencia nacional en La Moneda, el canciller fue consultado por el tema y si le preocupa al gobierno: “Nosotros seguimos negociando, tenemos un tratado de libre comercio y muy buenas relaciones con Estados Unidos”.
Planteó que “estamos en permanentes reuniones, esta es una negociación”, en referencia a las conversaciones que se llevan adelante entre autoridades de Chile y el Representante Comercial de Estados Unidos (USTR) desde la administración anterior en el marco del TLC vigente entre ambos países para determinar si se aplican aranceles adicionales a algunos productos chilenos como cobre, minerales críticos, madera; entre otros.
El canciller también señaló que está en permanente contacto con el embajador de Chile en Washington, Andrés Ergas, por diversas materias: “nos estamos siempre reuniendo, hay muchos temas que discutimos, no solo aranceles”.
Al respecto el biministro del Interior y vocero de Gobierno, Claudio Alvarado, también recordó que “tenemos un TLC con EEUU y se sigue negociando el tema del 10%”.
Agregó que “no es una recomendación vinculante y adicionalmente tenemos muy buenas relaciones con EEUU; así que esperamos que esto no pase más allá de una recomendación”.
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