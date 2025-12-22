Acusación constitucional: Senado destituye a Diego Simpertigue del Poder Judicial

El primer capítulo de la acusación -sobre notable abandono del deber de probidad, abstención e imparcialidad en el marco de la causa Belaz Movitec- fue aprobado por la unanimidad de 43 senadores.

Este lunes, el Senado suspendió el receso por las fiestas de fin de año que se autoimpuso el Congreso, para analizar y votar la acusación constitucional en contra del ministro de la Corte Suprema Diego Simpertigue, misma que venía aprobada por la unanimidad de la Cámara de Diputados y a la que lo senadores también le dieron luz verde, aprobado la mayoría de sus capítulos.

El libelo acusatorio contempla tres capítulos en que se acusa al juez en el ámbito de la arista "muñeca bielorrusa": notable abandono del ministro al deber de probidad, abstención e imparcialidad en el marco de la causa Belaz Movitec; notable abandono del deber de probidad por conflictos de interés en nombramientos notariales; e, infringir del deber de abstención, imparcialidad y probidad por el caso Fundamenta.

Por lo que siguiendo la línea asumida por la Cámara de Diputados la semana pasada, al respaldar por la unanimidad de la Sala presente en el estudio de la causa, la del Senado aprobó también dos capítulos de la acusación. La votación como sigue: el primer capítulo fue aprobado por la unanimidad de 43 senadores; el segundo rechazado, pues 18 votaron a favor, tres en contra y 20 se abstuvieron; por último, el tercer capítulo también se aprobó por 33 a favor uno en contra y seis abstenciones.

Dicha votación dio paso a la destitución del ministro Diego Simpertigue del Poder Judicial.