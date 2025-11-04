Click acá para ir directamente al contenido
Inicio Economía y Política Congreso
Congreso

Biministro Álvaro García por carta de Transelec a Pardow sobre cuentas de la luz: “No conozco esa situación”

La autoridad fue consultada en una rueda de prensa en la Cámara de Diputados, donde aclaró que no podría afirmar si lo que señala la carta de la empresa es efectivo o no, porque “no estoy seguro”.

Por: Claudia Rivas

Publicado: Martes 4 de noviembre de 2025 a las 13:24 hrs.

Cámara de Diputados Ministerios Energía electricidad Claudia Rivas
<p>Biministro Álvaro García por carta de Transelec a Pardow sobre cuentas de la luz: “No conozco esa situación”</p>

Noticias destacadas

Te recomendamos

ARTICULOS RELACIONADOS

Newsletters

LO MÁS LEÍDO

1
Empresas

Familia Piñera Morel modifica su proyecto inmobiliario de US$ 40 millones en Ranco con planta de agua y mejoras viales
2
Mercados

Francisco Ibáñez, el chileno que trabaja en el corazón de la división de índices de Bloomberg
3
Empresas

Grupo Falabella mueve sus piezas: gerente general de Tottus Chile pasará a liderar Sodimac en el país a partir de 2026
4
Empresas

Cuentas de luz: Transelec habría propuesto a Pardow hace casi un año devolver cobros excesivos de forma anticipada
5
Economía y Política

La visión de JP Morgan a dos semanas de la primera vuelta presidencial: “Sería prematuro dar por sentado el resultado”
6
Internacional

De otra galaxia: George Lucas compra una mansión en Londres en una de las mayores transacciones inmobiliarias de Reino Unido
7
Empresas

Golpe a Punta Puertecillo: SEA de la Región de O'Higgins recomienda rechazar proyecto para regularizar loteo
8
Mercados

Principales bancos privados de la plaza sacan positivas cuentas de cara a la recta final del año
VER MÁS
VER MÁS

Inspírate con lo mejor del diseño, la arquitectura y el estilo de vida.
VER MÁS
Construcción Laboral & Personas Fondos de Inversión Entre Códigos Salud Innovación y Startups

BRANDED CONTENT

Suplementos

VER MÁS

Papel Digital

Diario Financiero

Lee la edición de hoy

Suscríbete