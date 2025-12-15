Claves del Congreso: desplazada votación de proyecto que beneficia a adultos mayores en materia de contribuciones
Esta semana la Comisión de Hacienda del Senado se abocar al estudio del Informe de Política Monetaria (IPoM).
En esta semana postelectoral, el Congreso Nacional se abocará a avanzar en materias que poco tienen que ver con el ámbito legislativo y más con el político, ya que los parlamentarios se abocarán a las negociaciones para la conformación de comisiones y las mesas de ambas cámaras, de aquí al 11 de marzo de 2026. Pero, se entiende que el oficialismo también intentará aprobar algunos proyectos que interesa sacar adelante a la nueva administración, como el que crea el FES, Sala Cuna, el que beneficia a adultos mayores, en materia de contribuciones, entre otros.
En la Cámara de Diputados, llama la atención que concluido el largo periodo electoral, comience el estudio de tres mociones parlamentarias que apuntan a terminar con los feriados irrenunciables en días de elecciones, en la Comisión de Gobierno, el martes 16 de este mes.
Mientras que, en esta misma jornada, la Comisión de Agricultura continuará con la tramitación del proyecto que modifica la Ley General de Urbanismo y Construcciones, y otros cuerpos legales, para regular el desarrollo de zonas residenciales en el medio rural, al que a fines de noviembre, el Ejecutivo le puso discusión inmediata que ha ido renovando.
El miércoles 17, la Comisión de Medio Ambiente vota en general el proyecto que establece medidas para la protección de los cielos en áreas con valor científico y de investigación para la observación astronómica.
Este mismo día, la Comisión de Minería y Energía vota en general el proyecto, iniciado en mensaje, que moderniza el gobierno corporativo de la Empresa Nacional de Minería. Y la Comisión de Pesca continúa con el estudio del proyecto que establece nueva Ley General de Pesca y deroga algunas disposiciones, que pese a ser un mensaje del Gobierno tiene sólo urgencia simple.
Por otro lado, este lunes desde las 16:00 hora, la Sala de la Cámara discute y vota la acusación constitucional en contra del ministro de la Corte Suprema Diego Simpertigue. La acusación llega con la recomendación unánime de ser aprobada, de parte de la Comisión Revisora. Y el miércoles, en cuarto lugar de la tabla, el proyecto que establece beneficios para las personas mayores respecto del impuesto territorial y modifica los aportes al Fondo Común Municipal
Hacienda recibe el último IPoM de 2025
En tanto, en el Senado esta es semana de IPOM. El miércoles 17, desde las 10:30 horas, la Comisión de Hacienda instancia recibe el Informe de Política Monetaria (IPoM) del Banco Central.
Esa misma jornada, la Comisión de Educación continúa con el estudio del proyecto que crea un Nuevo Instrumento de Financiamiento Público para Estudios de Nivel Superior y un Plan de Reorganización y Condonación de Deudas Educativas, más conocido como FES.
Camila Elizalde; una chef que ha hecho del perfeccionismo una fuerza transformadora
Conoce aquí la entrevista a una de las chef más destacadas a nivel nacional y americano en el arte de la pastelería. En este capítulo, Camila reflexiona sobre los desafíos de liderar en un entorno competitivo y la importancia de construir espacios donde la excelencia y la empatía convivan. Mira la entrevista haciendo aquí.
