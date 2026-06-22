Claves del Congreso: proyecto misceláneo y AC contra exministro Grau se toman la agenda esta semana

Pero también destacan proyectos como el que autoriza un mayor endeudamiento del gobierno central que se empieza a estudiar en la Cámara Alta y el de la sala cuna.

Esta semana, el oficialismo podría arrogarse un doble triunfo para el gobierno. En el Senado y en la Cámara; porque en el primero se votaría en la Sala, este miércoles 24 de junio, la idea de legislar del proyecto misceláneo o de reactivación económica, que tiene altas probabilidades de ser aprobado; y, la segunda, habría lo propio este martes 23 respecto de la acusación constitucional en contra del exministro de Hacienda Nicolás Grau, cuyo resultado es difícil de prever, ya que todo indica que los diputados de gobiernos no votarán alineados.

Así las cosas, la Comisión Revisora de la acusación, que ha destacado por la escasa participación de expertos e invitados a asistir, desde las 10:00 de este lunes recibiría a los exministros de Hacienda Manuel Marfán y Andrés Velasco; al exministro del Tribunal Constitucional, Juan José Romero; y al abogado y profesor de Derecho, Felipe Lizama. Según se acordó el jueves pasado, en una jornada de la tarde del mismo lunes, a las 17:30, la instancia votaría hasta total despacho el informe que enviará a la Sala. Ello, porque el pronunciamiento de dicha instancia está en la tabla del martes 24 desde las 10:00 de la mañana.

En materia de trabajo legislativo, cabe destacar que lacontinúa –este lunes desde las 17:30 horas- con el estudio dely otras materias que indica, con urgencia suma. Mientras que el martes 23, a las 17:30 horas, lacomienza la discusión general dely servicios de certificación de dicha firma, y otros cuerpos legales relacionados, con urgencia calificada de “simple”. Ambos proyectos en primer trámite constitucional.

La Sala de esta corporación, en tanto, vota en la sesión de este lunes, entre otras materias, el proyecto que modifica la Ley N° 20.730, que regula el lobby y las gestiones que representen intereses particulares ante las autoridades y funcionarios, para extender su aplicación a los casos que indica y aumentar las sanciones por incumplimiento. En primer trámite constitucional.

Autorización de mayor endeudamiento aterriza en el Senado

Desde las 11:00 de la mañana de este lunes 22, la Comisión de Educación del Senado continúa el estudio de las indicaciones del gobierno al proyecto de sala cuna.

Este lunes, desde las 12:30 horas, la Comisión de Medio Ambiente continúa el estudio de las indicaciones presentadas al proyecto que fortalece y mejora la eficacia de la fiscalización y el cumplimiento de la regulación ambiental a cargo de la Superintendencia del Medio Ambiente y regula otras materias que indica.

En la jornada del 23 de junio, desde las 09:30 horas, larecibe a la presidenta ejecutiva de la Asociación Chilena de Casinos y Juegos A.G., Cecilia Valdés

Por su parte, el mismo martes, la Comisión de Hacienda inicia el estudio del proyecto que autoriza un mayor endeudamiento del gobierno central durante el año 2026.

Además, la Comisión de Medio Ambiente inicia el estudio del proyecto que modifica la Ley N° 21.368, prorroga la entrada en vigencia de su reglamento y flexibilizar la aplicación de las disposiciones que indica.

En tanto, el miércoles 24 desde las 09:30 horas, la Comisión de Recursos Hídricos analiza la iniciativa que prorroga el plazo para la regularización e inscripción de derechos de aprovechamiento de aguas hasta el año 2030, con suma urgencia.

La misma jornada, lacontinúa con el estudio del proyecto queen sus aspectos orgánicos y funcionales, en lo relativo al procedimiento para proveer las vacantes que indica. Con suma urgencia.

El 24 de junio la Comisión de Trabajo inicia la discusión del proyecto que modifica el Código del Trabajo para crear el contrato por horas.