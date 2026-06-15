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Claves del Congreso: Proyecto que autoriza mayor endeudamiento alcanzará a misceláneo en el Senado

Altas expectativas por eventual ingreso de indicación del Ejecutivo a proyecto de Sala Cuna, empujado por la que la oposición logró introducir en el proyecto de reactivación económica.

Por: Claudia Rivas

Publicado: Lunes 15 de junio de 2026 a las 09:31 hrs.

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<p>Claves del Congreso: Proyecto que autoriza mayor endeudamiento alcanzará a misceláneo en el Senado</p>

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