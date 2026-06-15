Claves del Congreso: Proyecto que autoriza mayor endeudamiento alcanzará a misceláneo en el Senado

Altas expectativas por eventual ingreso de indicación del Ejecutivo a proyecto de Sala Cuna, empujado por la que la oposición logró introducir en el proyecto de reactivación económica.

Esta semana que se inicia, la Cámara de Diputados estará centrada en despachar al Senado el proyecto que autoriza un mayor endeudamiento del gobierno central para 2026, tras pasar por las comisiones de Hacienda y Economía. Mientras se especula que la Comisión de Hacienda del Senado votaría el proyecto misceláneo, aunque no existe certeza de que ello ocurra, pues la fecha que se había planteado para ello es el 22 de junio.

Por otro lado, se terminaría de votar en la Sala de esta corporación el reajuste al salario mínimo y se espera que ingrese la indicación del Ejecutivo al proyecto de Sala Cuna.

El Ejecutivo habría apurado la indicación debido a que la oposición logró aprobar en la Cámara, en el marco de la discusión del proyecto misceláneo, una indicación sobre Sala Cuna Universal, que incluso aprobaron diputadas oficialistas.

Senado: Sistema notarial vuelve al Congreso

Por lo pronto, este mismo lunes 15, la Comisión de Hacienda del Senado tendrá una doble y extensa jornada de discusión y audiencias, en el marco del proyecto misceláneo. Mientras que la instancia está citada para el miércoles 17 con el fin de recibir el Informe de Política Monetaria (IPoM) del Banco Central.

Por otro lado, la Comisión de Medio Ambiente sesiona este lunes 15 y martes 16 para continuar el estudio de las indicaciones presentadas al proyecto, en segundo trámite constitucional, que fortalece y mejora la eficacia de la fiscalización y el cumplimiento de la regulación ambiental a cargo de la Superintendencia del Medio Ambiente, y regula otras materias. Invitados a estas sesiones la ministra de la cartera, Francisca Toledo; el subsecretario, José Ignacio Vial; y, la superintendenta (s) del Medio Ambiente, Claudia Pastore.

Este martes 16, la Comisión de Economía de la Cámara Alta, recibe al ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, y al superintendente de Casinos de Juego (s), Eduardo Cáceres, para que se refieran a la Resolución Exenta N°69, del 2 de junio de 2026, del SII, que habilita el sistema para que contribuyentes sin domicilio ni residencia en Chile que presten servicios de apuestas en línea cumplan obligaciones tributarias. Luego, se inicia el estudio de las indicaciones presentadas al proyecto, en segundo trámite constitucional, que regula el desarrollo de plataformas de apuestas en línea.

Laen sus aspectos orgánicos y funcionales, en lo relativo al procedimiento para proveer las vacantes que indica. A esta sesión están invitados el ministro de Justicia, Fernando Rabat; y, el director nacional del Servicio Civil, Pedro Lea-Plaza.

En tanto, el miércoles 17 la Comisión de Transportes y Telecomunicaciones, estudia las modificaciones del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones al reglamento de la Ley N° 21.553, que regula a las aplicaciones de transporte remunerado de pasajeros y los servicios que a través de ellas se presten.

El jueves 18, la Comisión de Trabajo del Senado se aboca al seminario organizado por la instancia: “Seminario sobre empleo público”, en el que participan María José Abud, directora ejecutiva del Centro de Estudios Horizontal; David Bravo, director del Centro de Encuestas y Estudios Longitudinales PUC; José Antonio Valenzuela, director ejecutivo del Centro de Incidencia Pivotes; Enrique Rajevic, director ejecutivo de Centro de Estudios Espacio Público; Patricia Silva, coordinadora del Programa Laboral del Instituto Igualdad; Tomás Rau, ministro del Trabajo; José Pérez, presidente Agrupación Nacional de Empleados Fiscales (ANEF); y, Pedro Lea-Plaza Director Nacional del Servicio Civil.

Cámara: mayor endeudamiento pasaría al Senado esta semana

Entre las 17:30 y 18:30 de este lunes, se reúne la Comisión Revisora de la acusación constitucional en contra del exministro de Hacienda, Nicolás Grau, para fijar calendario de trabajo y listado de invitados.

El proyecto que autoriza el mayor endeudamiento del gobierno central se analiza en la Comisión de Economía de la Cámara de Diputados, este martes 16 desde las 17:30 horas. Y, en segundo lugar de la tabla, inicia la discusión del proyecto del gobierno sobre documentos electrónicos, firma electrónica y servicios de certificación de dicha firma, y otros cuerpos legales relacionados.

El mismos día, la Comisión de Trabajo, conoce el estado de implementación de la reforma de pensiones contenida en la Ley N° 21.735 Invitados Elisa Cabezón Otero, subsecretaria de Previsión Social; y, Joaquín Cortéz Huerta, superintendente de Pensiones. Luego, en segundo lugar de la tabla, analiza la situación de los embargos que estarían afectando las remuneraciones de trabajadores deudores del Crédito con Garantía Estatal regulado por la Ley N° 20.027 Invitado, el director del Trabajo, David Oddó.

El miércoles 17, la Comisión de Hacienda recibe al ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, y al tesorero general de la República, Hernán Nobizelli, para abordar los criterios aplicados en el cobro del Crédito con Aval del Estado, frente a las denuncias de embargo o retención de fondos en cuentas bancarias que corresponden a remuneraciones o ingresos únicos de los morosos.

Esa misma jornada, la Comisión de Medio Ambiente continúa la discusión particular, en segundo trámite constitucional, del proyecto que

El jueves 18, en tanto, la Comisión de Minería se abocará al estudio del proyecto que modifica el Código de Minería y las leyes N° 21.420 y 21.649, en materia de amparo minero y otras materias que indica.

Y el proyecto que autoriza un mayor endeudamiento figura para ser votado en el primer lugar de la tabla de la Sala, del miércoles 17 de junio, que pasaría a su segundo trámite en el Senado.