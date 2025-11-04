Contraloría exige al Ejecutivo informar sobre financiamiento de defensa de Pardow en acusación constitucional

Mientras la Comisión Revisora de la acusación constitucional en contra del exministro de Energía Diego Pardow, ante la cual aún no comparece el acusado; la Contraloría, a la que acudió la UDI para que se pronunciara sobre la decisión del Gobierno de hacerse cargo del financiamiento de la defensa del exsecretario de Estado, emitió su informe.

Ello en respuesta a un oficio que envió el jefe de la bancada de diputados de la UDI, Henry Leal, en conjunto con el diputado Sergio Bobadilla -integrante de la Comisión Revisora de la acusación-, quienes precisamente solicitaron al organismo aclarar si correspondía o no que el Ejecutivo financiara la defensa del ex ministro, considerando que ya renunció a su cargo.

La respuesta de la Contraloría no se hizo esperar mucho tiempo y sólo unos días después de la presentación fue enviada desde el órgano fiscalizador a los subsecretarios del Interior, de Energía, de Hacienda y de la Segpres, Víctor Ramos, Luis Felipe Ramos, Heidi Berner y Nicolás Facuse, respectivamente; y en ella insta al Ejecutivo a informar.

¿Qué pide el organismo?

El documento de la Contraloría señala que “a requerimiento del Diputado señor Henry Leal Bizama, a fin de que, en conformidad con lo dispuesto en el artículo 9° de la ley N° 10.336, se sirva informar a este organismo de control, en el plazo de 10 días hábiles administrativos, contados desde la total tramitación del presente oficio, respecto a lo expuesto por el recurrente”.

Y detalla que el informe solicitado “deberá ser preparado con intervención de la Asesoría Jurídica o abogado de esa entidad, a menos que el asunto planteado sea ajeno a la aplicación o interpretación de normas jurídicas o reglamentarias o que ese organismo no cuente con ese profesional. Además, deben remitirse todos los antecedentes necesarios para resolver adecuadamente la presentación de que se trata”.