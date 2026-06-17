El gobierno lo logró otra vez: la Sala de la Cámara aprobó por amplio margen y despachó al Senado proyecto que autoriza un mayor endeudamiento

La Democracia Cristiana (DC) y el Partido de la Gente (PDG) fueron los artífices del avance de la iniciativa.

A pesar de que hasta ayer martes no era seguro que el gobierno lograra asegurar los votos para que la Sala de la Cámara aprobara el proyecto que autoriza un mayor endeudamiento del gobierno central para 2026, este miércoles la corporación le dio luz verde a la iniciativa, que fue despachada a su segundo trámite al Senado, con urgencia suma.

El Ejecutivo solicita la autorización para endeudarse en US$ 6.200 millones adicionales, debido, entre otras cosas -según explicó el ministro de Hacienda Jorge Quiroz-, a un déficit fiscal más alto que el contemplado en la Ley de Presupuestos 2026, por menores ingresos efectivos; y, para concretar ciertas obligaciones fiscales, como el pago de la deuda que mantiene con proveedores.

Pues bien, aunque se necesitaban 78 votos para aprobarla, el Ejecutivo sobrepasó con anchura el quorum, gracias a los votos de la Democracia Cristiana (DC) y el Partido de la Gente (PDG), que negociaron con el Ejecutivo. Así, fueron 94 los diputados que respaldaron la medida; mientras que en total 52 diputados la rechazaron. De ellos 50 del Socialismo Democrático (SD), Partido Comunista (PC) y Frente Amplio (FA), más el oficialista del Partido Social Cristiano (PSC) Roberto Arroyo y Cristián Contreras -quien llegó a la Cámara con el PDG. La única abstención que se produjo estuvo a cargo del diputado del Partido Liberal (PL), el opositor Alejandro Bernales.

Si bien, la oposición no respaldó la medida desde que se anunció el proyecto, hubo sectores que de a poco comenzaron a relativizar su postura original, negociaciones con el Ejecutivo mediante, reconocidas por sus propios autores. Este fue el caso, por ejemplo, de la Democracia Cristiana que -en la Cámara, al menos- se ha distanciado permanentemente del Socialismo Democrático (SD) a la hora de tomar decisiones relevantes. De hecho, el jefe de la bancada, Jorge Díaz, junto con anunciar el respaldo al proyecto explicó que lo harían para garantizar la continuidad de distintos derechos sociales y que para ello “se requiere un nuevo impulso fiscal”.

Díaz detalló que “la bancada ha iniciado conversaciones con el gobierno para que estos recortes no sigan afectando áreas tan sensibles como la salud” y añadió que a partir de este acuerdo “vamos a iniciar un trabajo para que la afectación no se provoque en áreas que son muy importantes para la ciudadanía y los recortes tengan una merma”.

PDG da un paso más y pide apoyo para un proyecto

Un argumento similar al entregado desde el PDG para su postura. La diputada Zandra Parisi, explicó que tras una serie de reuniones la instancia que integra tomó la definición de votar a favor el proyecto, aunque “no nos gusta y a nadie le gusta endeudarse, pero vemos que el gobierno no tiene más opciones”.

La legisladora se explayó en que “se está pensando en recortes en distintos ministerios, se está pidiendo que estos no afecten beneficios que hoy existen tanto para la infancia, adultos mayores, mujeres, listas de espera, etc. (…) Frente a eso, tenemos que apoyar al Gobierno”, dijo explicando así la postura de su partido.

Poco antes de la votación del proyecto, el jefe de la bancada de la colectividad, Juan Marcelo Valenzuela, rodeado del resto de los diputados del PDG le hicieron entrega al ministro de Hacienda de un proyecto que establece un mecanismo “con criterios técnicos para fijar el salario mínimo y evitar la improvisación y falta de dignidad en la discusión permanente y anual de este criterio”; lo que le daría estabilidad a las pymes, a las familias, y a la economía, argumentaron.

Por su parte, Quiroz señaló que su cartera revisará la propuesta. De no considerarla, la iniciativa no tiene sentido, pues aborda una atribución exclusiva del Ejecutivo.

Así fue como el gobierno logró superar con creces el quorum requerido. No obstante, otra vez, en el Senado no será tan fácil si la oposición logra ponerse de acuerdo en lo que muchos senadores del sector han planteado por separado, que es la preocupación que les genera este endeudamiento, que pondría al país muy cerca del límite.