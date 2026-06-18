Hasta que se decidió: Mulet presentará requerimiento ante el TC por la invariabilidad tributaria

El también presidente de la Comisión de Constitución de la Cámara aseguró que el documento ya está redactado.

Justo cuando el miércoles recién pasado, la Comisión de Hacienda del Senado viabilizó por la mayoría oficialista el paso del proyecto misceláneo a la Sala de la corporación, el presidente de la Comisión de Constitucional de la Cámara, diputado Jaime Mulet (FRVS), tomó una decisión respecto de la invariabilidad tributaria contemplada en la iniciativa. Ello, tras participar en un seminario donde una serie de expertos analizó el tema.

“Vamos a presentar un requerimiento de inconstitucionalidad por la invariabilidad tributaria que tiene la megarreforma, ya que veo que no ha habido voluntad del gobierno o no se han dado las condiciones, para llegar a un entendimiento y hacer modificaciones en la reforma”, fue el anuncio del diputado que hace muchas semanas estaba retardando la definición.

El legislador argumentó que dado que la Comisión de Hacienda del Senado aprobó el proyecto sin “buscar puntos de encuentro” con el gobierno en dicha instancia, se hace necesario concurrir al Tribunal Constitucional (TC), porque este “es uno de los aspectos más complejos de la reforma, porque amarra seis o siete gobiernos futuros y les impide, en aquellos contratos e inversiones que emanen de este proyecto de ley, hacer modificaciones tributarias”.

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“Ya existe un texto”

Lo que sería inconstitucional, añade Mulet, y que para hacer algo así se le debe dar rango constitucional, siendo aprobado por los 4/7 de los parlamentarios, tanto en la Cámara como en el Senado y no como se ha aprobado hasta ahora.

El diputado adelantó que ya existe un texto, sobre el cual se conversará con expertos, “lo que quiero señalar es que hay mucha voluntad y el trabajo ya está hecho. Lo he hablado. Estamos trabajando este tema con la diputada (Marcela) Hernando”, agregó, y que la próxima semana comenzarán a juntar las 39 firmas que se requieren para concurrir al TC.

Según Mulet existe un compromiso de varias bancadas de apoyar la iniciativa y está convencido de que tendrá las firmas para concretar la presentación, “lo importante es hacerlo, porque el gobierno se ha negado a buscar un entendimiento “, lo que “es necesario hacer el requerimiento”.